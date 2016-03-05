Грип - це тяжке інфекційне захворювання, яке може вражати людей будь-якого віку і статі.
Дивися повний текст Грип лікуватимуть «розумним» тютюном.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 бер, 2018 11:16
Грип лікуватимуть «розумним» тютюном
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Грип лікуватимуть «розумним» тютюном.
Додано: Пон 05 бер, 2018 11:16
так его курить или сосать надо будет? )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
реклама
|