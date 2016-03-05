RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Грип лікуватимуть
«розумним» тютюном

Грип лікуватимуть «розумним» тютюном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 11:16

Грип лікуватимуть «розумним» тютюном

Пропонуємо до обговорення:
Грип - це тяжке інфекційне захворювання, яке може вражати людей будь-якого віку і статі.

Дивися повний текст Грип лікуватимуть «розумним» тютюном.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80581
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 11:16

так его курить или сосать надо будет? )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2797
З нами з: 03.02.13
Подякував: 274 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 111111111, antikkristall, cccp30000, denf15, Sommer і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні з'явилося перше місто з "розумним" освітленням вул
R2 » Чет 23 лют, 2017 08:55
6 958
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 бер, 2017 19:13
myshapiton
Лікуватимуть дорожче?: Мінфін запропонував лікарням самим оп
R2 » П'ят 09 вер, 2016 09:19
4 895
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 вер, 2016 09:43
Vis
Наркоманів лікуватимуть за допомогою віртуальної реальності
R2 » Суб 05 бер, 2016 19:22
1 1097
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 бер, 2016 19:22
Tamagoch
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (82)
05.03.2018 18:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.