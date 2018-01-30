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Хорошковський відмовився
купувати Сбербанк - ЗМІ

Хорошковський відмовився купувати Сбербанк - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 12:17

Хорошковський відмовився купувати Сбербанк - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє FinClub з посиланням на джерела.

Дивися повний текст Хорошковський відмовився купувати Сбербанк - ЗМІ.
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 13:11

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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 13:35

правильно даже бывшим прорасейским членам овощной команды этот расейский непотреб нафиг не нужен, потому что пойдут вслед за ВТБ , БМ восвояси. Туда им и дорога.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 14:08

  Surfer написав: непотреб нафиг не нужен, потому что пойдут вслед за ВТБ , БМ восвояси. Туда им и дорога.

Согласен, куда ему до Ощада или прибыльного, как оказалось, Привата. :mrgreen:
А по теме, Сбер придется продать президенту(конечно ни ему лично, а аффилированному лицу), другим он продать не даст.
имхо
cccp30000
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