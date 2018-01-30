Про це повідомляє FinClub з посиланням на джерела.
Дивися повний текст Хорошковський відмовився купувати Сбербанк - ЗМІ.
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Додано: Пон 05 бер, 2018 12:17
Хорошковський відмовився купувати Сбербанк - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хорошковський відмовився купувати Сбербанк - ЗМІ.
Додано: Пон 05 бер, 2018 12:17
Продал мамкин букварь за 50 евро..и теперь вместо нар греется на солнышке
Додано: Пон 05 бер, 2018 13:35
правильно даже бывшим прорасейским членам овощной команды этот расейский непотреб нафиг не нужен, потому что пойдут вслед за ВТБ , БМ восвояси. Туда им и дорога.
Додано: Пон 05 бер, 2018 14:08
Согласен, куда ему до Ощада или прибыльного, как оказалось, Привата.
А по теме, Сбер придется продать президенту(конечно ни ему лично, а аффилированному лицу), другим он продать не даст.
имхо
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