В Мінсоцполітики пропонують змінити порядок адміністрування єдиного соціального внеску (ЄСВ), розширивши сферу його застосування.
Дивися повний текст Соціальний переворот: ЄСВ почнуть по-новому вираховувати із зарплат.
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Додано: Пон 05 бер, 2018 12:33
Соціальний переворот: ЄСВ почнуть по-новому вираховувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Соціальний переворот: ЄСВ почнуть по-новому вираховувати із зарплат.
Додано: Пон 05 бер, 2018 12:33
"Фактически государство решило наказать тех, кто еще готов платить высокие зарплаты в Украине, а не уехал из страны." - так и есть
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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