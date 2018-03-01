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Соціальний переворот: ЄСВ почнуть
по-новому вираховувати...

Соціальний переворот: ЄСВ почнуть по-новому вираховувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 12:33

Соціальний переворот: ЄСВ почнуть по-новому вираховувати...

Пропонуємо до обговорення:
В Мінсоцполітики пропонують змінити порядок адміністрування єдиного соціального внеску (ЄСВ), розширивши сферу його застосування.

Дивися повний текст Соціальний переворот: ЄСВ почнуть по-новому вираховувати із зарплат.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 12:33

"Фактически государство решило наказать тех, кто еще готов платить высокие зарплаты в Украине, а не уехал из страны." - так и есть
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:07

Re: Соціальний переворот: ЄСВ почнуть по-новому вираховувати

Таким чином частково закривається схема, коли менеджменту ніби то нараховують велетенську зарплату, решті мінімалку. А тоді менеджер уділяя підлеглим, обминаючи сплату ЄСВ.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 20:39

  Ой+ написав:Таким чином частково закривається схема, коли менеджменту ніби то нараховують велетенську зарплату, решті мінімалку. А тоді менеджер уділяя підлеглим, обминаючи сплату ЄСВ.

А просто нельзя налом заплатить?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 20:02

Навіщо взагалі зарплата, якщо її майже всю потрібно сплатити у вигляді податків??
olegrybak77
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:40

  cannabis_ua написав:"Фактически государство решило наказать тех, кто еще готов платить высокие зарплаты в Украине, а не уехал из страны." - так и есть

Не соглашусь.
Почему "Коболев и Ко" платит ЕСВ только с 58т.грн из миллионов, а "пересичный" со всей зарплаты?

А то получается гребут зарплаты за счёт схем, и ещё и налоги не хотят платить.
Богатые тоже плачут
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 23:45

  Грйс-мэн написав:
  cannabis_ua написав:"Фактически государство решило наказать тех, кто еще готов платить высокие зарплаты в Украине, а не уехал из страны." - так и есть

Не соглашусь.
Почему "Коболев и Ко" платит ЕСВ только с 58т.грн из миллионов, а "пересичный" со всей зарплаты?

А то получается гребут зарплаты за счёт схем, и ещё и налоги не хотят платить.
Богатые тоже плачут

Потому что размер пенсии ограничен.
А Коболеву по-барабану сколько там налогов платить, если нужно он себе еще ноликов нарисует.
Лучше бы приняли ограничение на зарплаты в гос. секторе.
Чинуши вообще страх потеряли, подымать коммуналку людям для того что-бы правлению Нафтогаза зарплаты космические платить.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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