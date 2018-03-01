В Мінсоцполітики пропонують змінити порядок адміністрування єдиного соціального внеску (ЄСВ), розширивши сферу його застосування.
Дивися повний текст Соціальний переворот: ЄСВ почнуть по-новому вираховувати із зарплат.
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Додано: Пон 05 бер, 2018 12:33
Соціальний переворот: ЄСВ почнуть по-новому вираховувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Соціальний переворот: ЄСВ почнуть по-новому вираховувати із зарплат.
Додано: Пон 05 бер, 2018 12:33
"Фактически государство решило наказать тех, кто еще готов платить высокие зарплаты в Украине, а не уехал из страны." - так и есть
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 06 бер, 2018 14:07
Re: Соціальний переворот: ЄСВ почнуть по-новому вираховувати
Таким чином частково закривається схема, коли менеджменту ніби то нараховують велетенську зарплату, решті мінімалку. А тоді менеджер уділяя підлеглим, обминаючи сплату ЄСВ.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 06 бер, 2018 20:39
А просто нельзя налом заплатить?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Суб 10 бер, 2018 20:02
Навіщо взагалі зарплата, якщо її майже всю потрібно сплатити у вигляді податків??
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:40
Не соглашусь.
Почему "Коболев и Ко" платит ЕСВ только с 58т.грн из миллионов, а "пересичный" со всей зарплаты?
А то получается гребут зарплаты за счёт схем, и ещё и налоги не хотят платить.
Богатые тоже плачут
Додано: Суб 10 бер, 2018 23:45
Потому что размер пенсии ограничен.
А Коболеву по-барабану сколько там налогов платить, если нужно он себе еще ноликов нарисует.
Лучше бы приняли ограничение на зарплаты в гос. секторе.
Чинуши вообще страх потеряли, подымать коммуналку людям для того что-бы правлению Нафтогаза зарплаты космические платить.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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