У Луцьку весь пасажирський комунальний транспорт - електричний.
Дивися повний текст ЄІБ знайшов місто в Україні, де комунальний транспорт на 100% електричний.
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Додано: Пон 05 бер, 2018 13:20
ЄІБ знайшов місто в Україні, де комунальний транспорт на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄІБ знайшов місто в Україні, де комунальний транспорт на 100% електричний.
Додано: Пон 05 бер, 2018 13:20
Смешались в кучу... То коммунальный, то общественный, то муниципальный. В Луцке нет маршруток? в Днепре, например, тоже весь муниципальный транспорт - электрический. Все автобусы принадлежат частным АТП.
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