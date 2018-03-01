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ЄІБ знайшов місто в Україні,
де комунальний транспорт на...

ЄІБ знайшов місто в Україні, де комунальний транспорт на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 13:20

ЄІБ знайшов місто в Україні, де комунальний транспорт на...

Пропонуємо до обговорення:
У Луцьку весь пасажирський комунальний транспорт - електричний.

Дивися повний текст ЄІБ знайшов місто в Україні, де комунальний транспорт на 100% електричний.
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 13:20

Смешались в кучу... То коммунальный, то общественный, то муниципальный. В Луцке нет маршруток? в Днепре, например, тоже весь муниципальный транспорт - электрический. Все автобусы принадлежат частным АТП.
Кащей
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