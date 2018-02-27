За вихідні роздрібні ціни на скраплений автогаз в Україні знизилися в середньому на 10 коп./л. і склали 12,97 грн./л.
Дивися повний текст Автогаз пробив дно: вартість палива впала нижче від психологічної відмітки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 бер, 2018 13:21
Автогаз пробив дно: вартість палива впала нижче від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Автогаз пробив дно: вартість палива впала нижче від психологічної відмітки.
Додано: Пон 05 бер, 2018 13:51
а я думал, психологический барьер - это 10 грн./л )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Пон 05 бер, 2018 14:23
тоже так подумал - удивился, зашел, прочел - ан, нет перемога откладывается.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Пон 05 бер, 2018 14:36
:) А я то думал уже по 1 грн./л. сегодня заправлюсь. Нет, всего на 10 копеек дешевле. Обогачусь, не иначе!
Додано: Пон 05 бер, 2018 14:52
Это писдольц, господа! Т.е. цена прошлого лета по 9,50 - это ниже дна?!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Пон 05 бер, 2018 17:27
Какой де@ильный заголовок."Пробил дно"."психологическая отметка".Такое впечатление,что автор боится за психическое здоровье сограждан после снижения стоимости на 10копеек.Какой троль писал эту статью.
Додано: Пон 05 бер, 2018 22:29
Эту статью писал бедный фрилансер за пачку сигарет, не судите строго.
реклама
|