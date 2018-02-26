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Укрзалізниця піднялася на 5 позицій за рівнем зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 бер, 2018 13:58
Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця у січні 2018 року піднялася на 8 місце за рівнем середньомісячної заробітної плати працівників серед інших галузей економіки. У першому місяці минулого року компанія за цим показником займала 17 місце, а у грудні - 13.
Дивися повний текст Укрзалізниця піднялася на 5 позицій за рівнем зарплати
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Додано: Пон 05 бер, 2018 13:58
А де "зрадофіли" та "іхтамнєт"? Що, на цю новину ще методички немає? Да і долар опускається конкретно... Так в чому "зрада"?)))
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Додано: Пон 05 бер, 2018 17:29
А тролі тут як тут.Відпрацьовують свою цукерку.
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