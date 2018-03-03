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Інвестори виводитимуть з
країни по 2 млрд доларів на рік

Інвестори виводитимуть з країни по 2 млрд доларів на рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 14:36

Інвестори виводитимуть з країни по 2 млрд доларів на рік

Пропонуємо до обговорення:
У НБУ прогнозують, що в 2018-2020 роках виплати за нарахованими дивідендами збережуться на рівні 2 мільярдів доларів.

Дивися повний текст Інвестори виводитимуть з країни по 2 млрд доларів на рік.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 14:36

А инвесторы это Хорошковкий, Рабинович, Колобов, Черновецкий, Гонтарева, Допкин, Вилкул.....??
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 14:52

  Moimir написав:А инвесторы это Хорошковкий, Рабинович, Колобов, Черновецкий, Гонтарева, Допкин, Вилкул.....??

Да неее...., - этот список с такой суммой справляется меньше, чем за месяц.
И так: https://ukranews.com/news/551017-ukrayn ... krayny-smy
И так: https://nv.ua/ukraine/politics/poroshen ... 46950.html
Или просто так: http://news.bigmir.net/capital/1803031- ... rstv-v-DNR
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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