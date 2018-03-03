У НБУ прогнозують, що в 2018-2020 роках виплати за нарахованими дивідендами збережуться на рівні 2 мільярдів доларів.
Дивися повний текст Інвестори виводитимуть з країни по 2 млрд доларів на рік.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 бер, 2018 14:36
Інвестори виводитимуть з країни по 2 млрд доларів на рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інвестори виводитимуть з країни по 2 млрд доларів на рік.
Додано: Пон 05 бер, 2018 14:36
А инвесторы это Хорошковкий, Рабинович, Колобов, Черновецкий, Гонтарева, Допкин, Вилкул.....??
Додано: Пон 05 бер, 2018 14:52
Да неее...., - этот список с такой суммой справляется меньше, чем за месяц.
И так:
И так:
Или просто так:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
реклама
|