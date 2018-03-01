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"Газпром" офіційно
повідомив Україну про початок...

"Газпром" офіційно повідомив Україну про початок...
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 15:10

"Газпром" офіційно повідомив Україну про початок...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова російської компанії Олексій Міллер.

Дивися повний текст "Газпром" офіційно повідомив Україну про початок розірвання газових контрактів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 15:10

Даже разрыв контракта, не избавит Газпром от обязанности выплачивать задолженность, да и пеня в пол-млн капает каждый день! К тому же, процесс этот явно не быстрый, и контракт скорее сам закончится раньше, чем будет решение Арбитража.
simku05
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 15:47

  simku05 написав:Даже разрыв контракта, не избавит Газпром от обязанности выплачивать задолженность, да и пеня в пол-млн капает каждый день! К тому же, процесс этот явно не быстрый, и контракт скорее сам закончится раньше, чем будет решение Арбитража.

А сколько капает пени в долге Нафтогаза Газпрому? Случайно не на 100 тыс. больше?
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RomanTik
 
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Разорвать контракт со своим самым большим потребителем и транзитером - "гении бизнеса".
Shall
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 15:56

Re: "Газпром" офіційно повідомив Україну про початок...

  RomanTik написав:А сколько капает пени в долге Нафтогаза Газпрому? Случайно не на 100 тыс. больше?

Нуль. https://ua.112.ua/ekonomika/pislia-rish ... 35366.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:24

  lapay написав: Нуль. https://ua.112.ua/ekonomika/pislia-rish ... 35366.html

а ну если Коболев сказал, тогда конечно да. Ведь наши керманычи всегда говорят правду?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:57

Re: "Газпром" офіційно повідомив Україну про початок...

  RomanTik написав:а ну если Коболев сказал, тогда конечно да. Ведь наши керманычи всегда говорят правду?

Принаймі, у них є оригінал рішення, а у Вас немає, і Газпром цю зраду не підтримав, тому...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:00

Я их расцеловать готов. Забирайте свой газ .... подальше.
Меньше коррупционных денег в стране - тем лучше всем нам.
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:42

А вот эти слова Миллера:
При этом арбитраж своё решение аргументировал резким ухудшением экономического положения дел на Украине.


Чем-то подтверждаются? Или опять врут?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 18:50

  Shall написав:Разорвать контракт со своим самым большим потребителем и транзитером - "гении бизнеса".


Самый большой потребитель Германия, а Украина вообще без российского газа прекрасно обходилась сам президент говорил :)

Сообщения убираются очень быстро, браво модераторам. Даже не предполагал что мысль о том что у Мерель теперь есть коалиция, которая позволит решить вопрос о СП-2 в ближайшее времяь и что это решение с большой вероятностью будет положительным есть крамольным в условиях победившей демократии...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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