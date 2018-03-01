Про це заявив голова російської компанії Олексій Міллер.
Дивися повний текст "Газпром" офіційно повідомив Україну про початок розірвання газових контрактів.
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Додано: Пон 05 бер, 2018 15:10
"Газпром" офіційно повідомив Україну про початок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Газпром" офіційно повідомив Україну про початок розірвання газових контрактів.
Додано: Пон 05 бер, 2018 15:10
Даже разрыв контракта, не избавит Газпром от обязанности выплачивать задолженность, да и пеня в пол-млн капает каждый день! К тому же, процесс этот явно не быстрый, и контракт скорее сам закончится раньше, чем будет решение Арбитража.
Додано: Пон 05 бер, 2018 15:47
А сколько капает пени в долге Нафтогаза Газпрому? Случайно не на 100 тыс. больше?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Пон 05 бер, 2018 15:49
Разорвать контракт со своим самым большим потребителем и транзитером - "гении бизнеса".
Додано: Пон 05 бер, 2018 15:56
Re: "Газпром" офіційно повідомив Україну про початок...
Нуль.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:24
а ну если Коболев сказал, тогда конечно да. Ведь наши керманычи всегда говорят правду?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:57
Re: "Газпром" офіційно повідомив Україну про початок...
Принаймі, у них є оригінал рішення, а у Вас немає, і Газпром цю зраду не підтримав, тому...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 05 бер, 2018 17:00
Я их расцеловать готов. Забирайте свой газ .... подальше.
Меньше коррупционных денег в стране - тем лучше всем нам.
Додано: Пон 05 бер, 2018 17:42
А вот эти слова Миллера:
Чем-то подтверждаются? Или опять врут?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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