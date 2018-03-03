Разорвать и подписать новый, но уже с европейским партнером Нафтогаза (пока непонятно, кто это будет).
А по поводу "самый большой потребитель" есть оф статистика, правда за 2016
Крупнейший поребитель Германия, Украина - 0.
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Додано: Пон 05 бер, 2018 18:54
Разорвать и подписать новый, но уже с европейским партнером Нафтогаза (пока непонятно, кто это будет).
А по поводу "самый большой потребитель" есть оф статистика, правда за 2016
Крупнейший поребитель Германия, Украина - 0.
имхо
Додано: Пон 05 бер, 2018 20:04
Я тут уже в другой ветке по данной теме задавал вопрос:
"Украине надо готовиться к реальному, а не виртуальному реверсу газа с запада. Есть ли для этого технические и финансовые возможности - что думают форумчане ?
Ответ: "Полный реверс с Европы это чушь, а не план Б. Он не осуществим технически. Европе нужна диверсификация, а не газовый коллапс в Украине. Поэтому никто не позволит РФ прекратить транзит через Украину." в контексте сегодняшнего официального запроса Газпром на расторжение контракта выглядит несколько неубедительно.
А в этой ветке что по этому поводу думают ?
Додано: Пон 05 бер, 2018 20:25
Почему чушь полный реверс? При наличии транзита мы и не покупали газ в России последние два года. Россия не сможет отказаться от транзита через Украину, т.к. у нее нет других подобных мощностей, а самое главное - хранилищ. Поэтому, продолжаем играть в покер.
Додано: Пон 05 бер, 2018 20:43
Re: "Газпром" офіційно повідомив Україну про початок...
Не знаю, но так мне ответили.
Хранилища это пожалуй единственный логически вменяемый аргумент, даже с учетом постройки СП2 и турецкого потока. Но действительно ли не смогут Европа и Газпром обойтись без украинских ПХГ ?
Додано: Пон 05 бер, 2018 20:53
Если вы не в курсе, то могу вам по секрету сообщить, что Газпром выкупил все ПХГ в Германии и Австрии
Додано: Пон 05 бер, 2018 20:59
Re: "Газпром" офіційно повідомив Україну про початок...
Додано: Вів 06 бер, 2018 00:55
Re: "Газпром" офіційно повідомив Україну про початок...
обратный реверс виртуальный или реальный думаю мы одолеем, как одолели в 2009 при полном перекрытии вентиля. И Европа и Украина будут бороться за сохранение транзита по украинской ГТС. Но нужно предусмотреть вариант потери транзита - если не северный поток то через турцию раша может организовать обходный путь. Вопрос насколько чувствительным для экономики Украины будет потеря транзита ?
По разным данным Украина зарабатывает на транзите от 1 до 3 млр. долл. в год.
И как пишут здесь, как не ругали эти газовые контракты, потеря транзита может быть достаточно критична для экономики Украины.
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