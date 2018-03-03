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"Газпром" офіційно
повідомив Україну про початок...

"Газпром" офіційно повідомив Україну про початок...
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 18:54

  Shall написав:Разорвать контракт со своим самым большим потребителем и транзитером - "гении бизнеса".

Разорвать и подписать новый, но уже с европейским партнером Нафтогаза (пока непонятно, кто это будет).
А по поводу "самый большой потребитель" есть оф статистика, правда за 2016
http://www.gazpromexport.ru/statistics/
Крупнейший поребитель Германия, Украина - 0. :mrgreen:
имхо
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 20:04

Я тут уже в другой ветке по данной теме задавал вопрос:
"Украине надо готовиться к реальному, а не виртуальному реверсу газа с запада. Есть ли для этого технические и финансовые возможности - что думают форумчане ?
Ответ: "Полный реверс с Европы это чушь, а не план Б. Он не осуществим технически. Европе нужна диверсификация, а не газовый коллапс в Украине. Поэтому никто не позволит РФ прекратить транзит через Украину." в контексте сегодняшнего официального запроса Газпром на расторжение контракта выглядит несколько неубедительно.
А в этой ветке что по этому поводу думают ?
fn765341
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 20:25

  fn765341 написав:Я тут уже в другой ветке по данной теме задавал вопрос: "Украине надо готовиться к реальному, а не виртуальному реверсу газа с запада. Есть ли для этого технические и финансовые возможности - что думают форумчане ? Ответ: "Полный реверс с Европы это чушь, а не план Б. Он не осуществим технически. Европе нужна диверсификация, а не газовый коллапс в Украине. Поэтому никто не позволит РФ прекратить транзит через Украину." в контексте сегодняшнего официального запроса Газпром на расторжение контракта выглядит несколько неубедительно. А в этой ветке что по этому поводу думают ?

Почему чушь полный реверс? При наличии транзита мы и не покупали газ в России последние два года. Россия не сможет отказаться от транзита через Украину, т.к. у нее нет других подобных мощностей, а самое главное - хранилищ. Поэтому, продолжаем играть в покер.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 20:43

Re: "Газпром" офіційно повідомив Україну про початок...

  Деньги написав:Почему чушь полный реверс?

Не знаю, но так мне ответили.
  Деньги написав:Россия не сможет отказаться от транзита через Украину, т.к. у нее нет других подобных мощностей, а самое главное - хранилищ.

Хранилища это пожалуй единственный логически вменяемый аргумент, даже с учетом постройки СП2 и турецкого потока. Но действительно ли не смогут Европа и Газпром обойтись без украинских ПХГ ?
fn765341
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 20:53

  fn765341 написав:
  Деньги написав:Почему чушь полный реверс?

Не знаю, но так мне ответили.
  Деньги написав:Россия не сможет отказаться от транзита через Украину, т.к. у нее нет других подобных мощностей, а самое главное - хранилищ.

Хранилища это пожалуй единственный логически вменяемый аргумент, даже с учетом постройки СП2 и турецкого потока. Но действительно ли не смогут Европа и Газпром обойтись без украинских ПХГ ?

Если вы не в курсе, то могу вам по секрету сообщить, что Газпром выкупил все ПХГ в Германии и Австрии
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 20:59

Re: "Газпром" офіційно повідомив Україну про початок...

  pohl-elena написав:Если вы не в курсе, то могу вам по секрету сообщить, что Газпром выкупил все ПХГ в Германии и Австрии

Ну тогда паззл складывается: СП + СП2 + OPAL + EUGAL + ПХГ в Германии и Австрии.
fn765341
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 00:55

Re: "Газпром" офіційно повідомив Україну про початок...

обратный реверс виртуальный или реальный думаю мы одолеем, как одолели в 2009 при полном перекрытии вентиля. И Европа и Украина будут бороться за сохранение транзита по украинской ГТС. Но нужно предусмотреть вариант потери транзита - если не северный поток то через турцию раша может организовать обходный путь. Вопрос насколько чувствительным для экономики Украины будет потеря транзита ?

По разным данным Украина зарабатывает на транзите от 1 до 3 млр. долл. в год.

И как пишут здесь, как не ругали эти газовые контракты, потеря транзита может быть достаточно критична для экономики Украины.

https://economics.unian.net/energetics/ ... iarda.html

"В этом году транзит газа по территории Украины принесет всем нам приблизительно 3 миллиарда долларов. Потеря такого уровня доходов (в результате прекращения действия в конце 2019 года транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" – УНИАН) будет критически негативным фактором", - сказал он. По словам Коболева, обязательным условием для сохранения транзита газа после 2019 года является привлечение европейских компаний в управление украинской газотранспортной системы, а также предоставление возможности европейским газовым трейдерам покупать газ у "Газпрома" на восточной границе Украины, а не на западной, как происходит сейчас.

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