"Газпром" офіційно повідомив Україну про початок...

Додано: Вів 06 бер, 2018 00:55

"В этом году транзит газа по территории Украины принесет всем нам приблизительно 3 миллиарда долларов. Потеря такого уровня доходов (в результате прекращения действия в конце 2019 года транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" – УНИАН) будет критически негативным фактором", - сказал он. По словам Коболева, обязательным условием для сохранения транзита газа после 2019 года является привлечение европейских компаний в управление украинской газотранспортной системы, а также предоставление возможности европейским газовым трейдерам покупать газ у "Газпрома" на восточной границе Украины, а не на западной, как происходит сейчас.





обратный реверс виртуальный или реальный думаю мы одолеем, как одолели в 2009 при полном перекрытии вентиля. И Европа и Украина будут бороться за сохранение транзита по украинской ГТС. Но нужно предусмотреть вариант потери транзита - если не северный поток то через турцию раша может организовать обходный путь. Вопрос насколько чувствительным для экономики Украины будет потеря транзита ?По разным данным Украина зарабатывает на транзите от 1 до 3 млр. долл. в год.И как пишут здесь, как не ругали эти газовые контракты, потеря транзита может быть достаточно критична для экономики Украины.