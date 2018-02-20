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Україна за тиждень спожила
майже в 10 разів більше вугілля

Україна за тиждень спожила майже в 10 разів більше вугілля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 15:27

Україна за тиждень спожила майже в 10 разів більше вугілля

Пропонуємо до обговорення:
Таким чином за тиждень запаси зменшились на 111,7 тисяч тонн або 6,5%.

Дивися повний текст Україна за тиждень спожила майже в 10 разів більше вугілля.
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 15:27

Вот как они прикрутили то
vitali_kalinin
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