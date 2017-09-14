RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Авто на єврономерах: стало
відомо, скільки посередники...

Авто на єврономерах: стало відомо, скільки посередники...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:19

Авто на єврономерах: стало відомо, скільки посередники...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

Дивися повний текст Авто на єврономерах: стало відомо, скільки посередники заробили на українцях.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80581
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:19

Заработали умные,заплатили нуждающиеся,нанесли ущерб государству преступники, неспособные принимать адекватные решения...
shevchenko958
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 12.04.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:24

Так дайте таку можливість (розмитнити наприклад Бору 2002 р. за 1400 Євро), а потім кажіть, що перевізники організовують опір.
Оцінщик
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:51

какой миллион машин если было 200 с чем то тысч? О_о
какие 1400 евро?.... макс 1000 и того многие по акции работают 700 евро.
stokoz
 
Повідомлень: 2172
З нами з: 21.06.11
Подякував: 236 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:37

1400 евро? Проснись и пой. За 200-300 евро люди пригоняют на на западе.
Rainbow
 
Повідомлень: 1680
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:38

Дайте возможность получить укрономера вместо б*** за 500 евро и за пару месяцев не останется б*** на дорогах
Rainbow
 
Повідомлень: 1680
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 18:23

Понравилась мне одна машинка, 10 тыс. евро стоит, растаможка + 4 тыс. за какие заслуги? 40% не много будет для бездорожья?
Rainbow
 
Повідомлень: 1680
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 111111111, antikkristall, cccp30000, denf15, Sommer і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Підраховано, за скільки років Україна зможе створити... 1, 2
R2 » Нед 04 бер, 2018 22:06
11 593
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 бер, 2018 17:31
MGVP
Стало відомо, підробки яких іноземних валют...
R2 » Пон 05 бер, 2018 09:09
2 74
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 бер, 2018 10:28
max_us_ua
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 231, 232, 233
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2329 106534
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 бер, 2018 09:33
vladvlas
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (82)
05.03.2018 18:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.