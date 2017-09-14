Про це заявив генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.
Дивися повний текст Авто на єврономерах: стало відомо, скільки посередники заробили на українцях.
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Додано: Пон 05 бер, 2018 16:19
Авто на єврономерах: стало відомо, скільки посередники...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Авто на єврономерах: стало відомо, скільки посередники заробили на українцях.
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:19
Заработали умные,заплатили нуждающиеся,нанесли ущерб государству преступники, неспособные принимать адекватные решения...
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:24
Так дайте таку можливість (розмитнити наприклад Бору 2002 р. за 1400 Євро), а потім кажіть, що перевізники організовують опір.
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:51
какой миллион машин если было 200 с чем то тысч? О_о
какие 1400 евро?.... макс 1000 и того многие по акции работают 700 евро.
Додано: Пон 05 бер, 2018 17:37
1400 евро? Проснись и пой. За 200-300 евро люди пригоняют на на западе.
Додано: Пон 05 бер, 2018 17:38
Дайте возможность получить укрономера вместо б*** за 500 евро и за пару месяцев не останется б*** на дорогах
Додано: Пон 05 бер, 2018 18:23
Понравилась мне одна машинка, 10 тыс. евро стоит, растаможка + 4 тыс. за какие заслуги? 40% не много будет для бездорожья?
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