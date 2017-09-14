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Авто на єврономерах: стало
відомо, скільки посередники...

Авто на єврономерах: стало відомо, скільки посередники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:19

Авто на єврономерах: стало відомо, скільки посередники...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

Дивися повний текст Авто на єврономерах: стало відомо, скільки посередники заробили на українцях.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:19

Заработали умные,заплатили нуждающиеся,нанесли ущерб государству преступники, неспособные принимать адекватные решения...
shevchenko958
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:24

Так дайте таку можливість (розмитнити наприклад Бору 2002 р. за 1400 Євро), а потім кажіть, що перевізники організовують опір.
Оцінщик
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:51

какой миллион машин если было 200 с чем то тысч? О_о
какие 1400 евро?.... макс 1000 и того многие по акции работают 700 евро.
stokoz
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:37

1400 евро? Проснись и пой. За 200-300 евро люди пригоняют на на западе.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:38

Дайте возможность получить укрономера вместо б*** за 500 евро и за пару месяцев не останется б*** на дорогах
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 18:23

Понравилась мне одна машинка, 10 тыс. евро стоит, растаможка + 4 тыс. за какие заслуги? 40% не много будет для бездорожья?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 04:33

Rainbow мне одна бабенка нравится, сладкая как мед, но дорогая шо песец, знаю, что половину отдает на фирму, за какие такие заслуги? не много ли будет за ЕЁ безопасность
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 04:39

Оцінщик та какие 1400, за что? слишком много.
вы же потом сами взвоете, что Ланос 500евро стоит, а растаможка втрое дороже.
не. 100 евро, не больше (и номера красивые в подарок)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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