Авто на єврономерах: стало відомо, скільки посередники...

Додано: Вів 06 бер, 2018 04:33

Rainbow мне одна бабенка нравится, сладкая как мед, но дорогая шо песец, знаю, что половину отдает на фирму, за какие такие заслуги? не много ли будет за ЕЁ безопасность

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!