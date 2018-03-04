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Авто на єврономерах: стало
відомо, скільки посередники...

Авто на єврономерах: стало відомо, скільки посередники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 11:08

>> ...Умножьте 1000 евро, минимальная сумма, на 1 миллион автомобилей. 1 миллиард евро наличными украинцы передали этим фирмочкам”.

Он аж слюной подавился, сколько можно было заработать. Привыкайте ребята, это действие механизма конкуренции. Если где-то можно купить дорогую вещь дешевле, люди будут искать такие пути. Вот бы еще конкуренция облэнерго/облгазам появилась.
barg
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:16

Варто було ще підрахувати скільки українці зекономили купляючи євробляхи
x-evier
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:27

Какую легальную растаможку, он что бредит? Те машины, где то в Польше-Литве ит.д., на непонятных "фирмах" числятся, а не на гражданах Украины. Соответсвенно, их просто не реально будет легально растаможить.

А вообще, есть куча быстрых и легальных способов решения вопроса - при желании. В похожих темах даже я уже писал варианты.
Самый простой: Принимается решение. Может даже будет достаточно не Закона, а простой Постановы с изменениями:
Все машины иностранной регистрации, находящиеся на территории Украины:
1. обязаны иметь действующую страховку - это и так уже есть;
2. Владелец, или лицо, которое ввезло, или которое легально использует автомобиль, в случае нахождения автомобиля на территории Украины более 10 дней, обязаны уведомить полицию о сем факте в ближайшем Сервисном Центре МВД (чтобы в случае аварии и брошеной машины знать к кому в суде материальные претензии предъявлять);
3. Плата за пользование дорогами Украины: эквивалент 1 евро *(например) в сутки - виньетка на стекле, с указанием периода оплаты (оплатить можно любой период более 10 дней) - обязательна.
4. В случае невыполнения условий любого из этих требований - автоматически попадание в базу розыска машин и на первом же посте штрафплощадка, штрафы и т.п., согласно законодательству. Можно даже штрафы увеличить под эти нарушения.
Отдельную Базу иномарок вести, на несколько сот тысяч номеров, пусть миллион - склепать не долго и много не стоит.

Все просто. Нет желания.
Таможня не даст добро. Потому что это "добро" в десятки, если не сотни миллионов левых евро, ей надо самой :idea:
EKO
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  #<12
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