Авто на єврономерах: стало відомо, скільки посередники...

Додано: Вів 06 бер, 2018 17:27

уже есть

обязаны уведомить

любого

Какую легальную растаможку, он что бредит? Те машины, где то в Польше-Литве ит.д., на непонятных "фирмах" числятся, а не на гражданах Украины. Соответсвенно, их просто не реально будет легально растаможить.А вообще, есть куча быстрых и легальных способов решения вопроса - при желании. В похожих темах даже я уже писал варианты.Самый простой: Принимается решение. Может даже будет достаточно не Закона, а простой Постановы с изменениями:Все машины иностранной регистрации, находящиеся на территории Украины:1. обязаны иметь действующую страховку - это и так2. Владелец, или лицо, которое ввезло, или которое легально использует автомобиль, в случае нахождения автомобиля на территории Украины более 10 дней,полицию о сем факте в ближайшем Сервисном Центре МВД (чтобы в случае аварии и брошеной машины знать к кому в суде материальные претензии предъявлять);3. Плата за пользование дорогами Украины: эквивалент 1 евро *(например) в сутки - виньетка на стекле, с указанием периода оплаты (оплатить можно любой период более 10 дней) - обязательна.4. В случае невыполнения условийиз этих требований - автоматически попадание в базу розыска машин и на первом же посте штрафплощадка, штрафы и т.п., согласно законодательству. Можно даже штрафы увеличить под эти нарушения.Отдельную Базу иномарок вести, на несколько сот тысяч номеров, пусть миллион - склепать не долго и много не стоит.Все просто. Нет желания.Таможня не даст добро. Потому что это "добро" в десятки, если не сотни миллионов левых евро, ей надо самой