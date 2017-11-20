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Швейцарці на референдумі
висловилися за подальшу сплату...

Швейцарці на референдумі висловилися за подальшу сплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:25

Швейцарці на референдумі висловилися за подальшу сплату...

Пропонуємо до обговорення:
У неділю, 4 березня, у Швейцарії відбувся референдум, на якому виборцям було поставлено два запитання: про продовження стягнення податку на громадське телебачення і сплату ПДВ у Федеральний бюджет країни.

Дивися повний текст Швейцарці на референдумі висловилися за подальшу сплату податків.
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