Швейцарці на референдумі висловилися за подальшу сплату...

Додано: Вів 06 бер, 2018 17:38

Будем откровенны.У нас в обществе очень сильны коммунистические идеи. Многие в глубине души верят что "богатство - это зло , все богатые - воры и враги народа".Но мы же в европу идем. (если что - в россии этих комплексов нет. Там богатый - это хорошо. Они ложный стыд отбросили давно)И вот неокрепшая украинская душа решает это противоречие. Выдумывая неких "олигархов". Которые богатые , но при этом плохие.Вот Кампрад. Он миллиардер, филантроп и т.п. А вот Коломойский.По сути - они одинаковы.Но мозг противится.Значит одного назовем "бизнесмен" , а второго - "олигарх".И становится легче. И вот уже 3 года олигархи - главные враги народа. И интернет бурлит ненавистью к ним. И все считают - убить их - и станет легче ( а бабло - поделим).