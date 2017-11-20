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Швейцарці на референдумі
висловилися за подальшу сплату...

Швейцарці на референдумі висловилися за подальшу сплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:43

  yarg написав:
  Surfer написав:yarg

Да да, запомните ! И назовите политические партии и карманных политиков которых содержат швейцарские мебельщики и фармацевты ? А у наших "угольщиков" и "металлургов" назвать их прикормышей не составляет никакого труда !


то что у них влияние бизнеса на власть происходит менее публично - это результат того , что их бизнесу и их власти 500 лет. А нашим 20. Просто не научились еще.

https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%B3%D0% ... -/43509552


Так то, что у них бизнес не так открыто и прямо влияет на власть --- это и есть свидетельство намного МЕНЬШЕЙ связи такого бизнеса с властью.
Олигархия -- это высокая степень связи. Высокая.

А просто связь или малый уровень связи конечно есть.
Как пример --- я тоже притягиваю к себе Землю)))

Речь шла о величине связи.
Эта величина определяет переход просто бизнесмена в олигарха.
У последнего она выше определённого уровня.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:58

Re: Швейцарці на референдумі висловилися за подальшу сплату.

Ну і є ще один суттєвий нюанс - у нас олігархів ( чи навіть просто дуже крупних бізнесменів ) можна зібрати в невеличкій кімнаті - і про щось домовитися зі всіма . Чи з більшістю . У них їх так багато і інтереси багатовекторні ну дуже сильно - домовлятися важче в багато разів ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:29

  Contortum написав:Владелец ИКЕИ - олигарх?! Чоторжу :mrgreen: Вы его видели, этого "олигарха"?! Еду покупает по скидкам в супермаркетах, ходит в рванине и жертвует на благотворительность - настоящий олигарх!


и что ? человек с 45 миллиардами долларов (в 15 раз богаче Ахметова) может вести себя экстравагантно. Но это ничего не меняет.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:38

Будем откровенны.
У нас в обществе очень сильны коммунистические идеи. Многие в глубине души верят что "богатство - это зло , все богатые - воры и враги народа".
Но мы же в европу идем. (если что - в россии этих комплексов нет. Там богатый - это хорошо. Они ложный стыд отбросили давно)

И вот неокрепшая украинская душа решает это противоречие. Выдумывая неких "олигархов". Которые богатые , но при этом плохие.
Вот Кампрад. Он миллиардер, филантроп и т.п. А вот Коломойский.
По сути - они одинаковы.
Но мозг противится.
Значит одного назовем "бизнесмен" , а второго - "олигарх".
И становится легче. И вот уже 3 года олигархи - главные враги народа. И интернет бурлит ненавистью к ним. И все считают - убить их - и станет легче ( а бабло - поделим). :mrgreen:
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:34

Re: Швейцарці на референдумі висловилися за подальшу сплату.

  yarg написав:И вот неокрепшая украинская душа решает это противоречие. Выдумывая неких "олигархов". Которые богатые , но при этом плохие.
Вот Кампрад. Он миллиардер, филантроп и т.п. А вот Коломойский.
По сути - они одинаковы.
Но мозг противится.
Значит одного назовем "бизнесмен" , а второго - "олигарх".

Мозг терзают смутные соменния. :)
Якщо ми живемо гірше за сусідів, значить, в цьому хтось винен. Хтось вкрав мої гроші, я став бідніше, а він багатше.
Хто став багатше? Шоколадні, жидо-бандери, рудий, латифундисти, ну і далі, по списку народних пред'яв.

І нічого не зробиш з цією совковою відрижкою - спекулянти, злодії, бариги - всі, хто живе краще, ніж я.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:51

  lapay написав:
  yarg написав:И вот неокрепшая украинская душа решает это противоречие. Выдумывая неких "олигархов". Которые богатые , но при этом плохие.
Вот Кампрад. Он миллиардер, филантроп и т.п. А вот Коломойский.
По сути - они одинаковы.
Но мозг противится.
Значит одного назовем "бизнесмен" , а второго - "олигарх".

Мозг терзают смутные соменния. :)
Якщо ми живемо гірше за сусідів, значить, в цьому хтось винен. Хтось вкрав мої гроші, я став бідніше, а він багатше.
Хто став багатше? Шоколадні, жидо-бандери, рудий, латифундисти, ну і далі, по списку народних пред'яв.

І нічого не зробиш з цією совковою відрижкою - спекулянти, злодії, бариги - всі, хто живе краще, ніж я.



ну , врагов искать - не работать.
Меня особенно умиляют рассуждения "нас обокрали олигархи" от потомственных безработных (который у нас множество). Так и хочется спросить - да что у тебя брать , ты всю жизнь на пособиях , помощах , льготах.... Но они самые голосистые :)
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 19:16

  yarg написав:Меня особенно умиляют рассуждения "нас обокрали олигархи" от потомственных безработных (который у нас множество). Так и хочется спросить - да что у тебя брать , ты всю жизнь на пособиях , помощах , льготах.... Но они самые голосистые :)


Пособие по безработице платится максимум 9 месяцев в размере 70% от предыдущей зарплаты (но есть ограничение,по-моему, сейчас до 7000грн) . Что такое "помощи,льготы", сколько их платят вы, наверное лучше знаете,как и то как на них можно жить годами.
back in USSR
slavek
 
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