Швейцарці на референдумі висловилися за подальшу сплату...
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Да да, запомните ! И назовите политические партии и карманных политиков которых содержат швейцарские мебельщики и фармацевты ? А у наших "угольщиков" и "металлургов" назвать их прикормышей не составляет никакого труда !
то что у них влияние бизнеса на власть происходит менее публично - это результат того , что их бизнесу и их власти 500 лет. А нашим 20. Просто не научились еще.
Ну і є ще один суттєвий нюанс - у нас олігархів ( чи навіть просто дуже крупних бізнесменів ) можна зібрати в невеличкій кімнаті - і про щось домовитися зі всіма . Чи з більшістю . У них їх так багато і інтереси багатовекторні ну дуже сильно - домовлятися важче в багато разів ...
Будем откровенны. У нас в обществе очень сильны коммунистические идеи. Многие в глубине души верят что "богатство - это зло , все богатые - воры и враги народа". Но мы же в европу идем. (если что - в россии этих комплексов нет. Там богатый - это хорошо. Они ложный стыд отбросили давно)
И вот неокрепшая украинская душа решает это противоречие. Выдумывая неких "олигархов". Которые богатые , но при этом плохие. Вот Кампрад. Он миллиардер, филантроп и т.п. А вот Коломойский. По сути - они одинаковы. Но мозг противится. Значит одного назовем "бизнесмен" , а второго - "олигарх". И становится легче. И вот уже 3 года олигархи - главные враги народа. И интернет бурлит ненавистью к ним. И все считают - убить их - и станет легче ( а бабло - поделим).
yarg написав:И вот неокрепшая украинская душа решает это противоречие. Выдумывая неких "олигархов". Которые богатые , но при этом плохие. Вот Кампрад. Он миллиардер, филантроп и т.п. А вот Коломойский. По сути - они одинаковы. Но мозг противится. Значит одного назовем "бизнесмен" , а второго - "олигарх".
Мозг терзают смутные соменния. Якщо ми живемо гірше за сусідів, значить, в цьому хтось винен. Хтось вкрав мої гроші, я став бідніше, а він багатше. Хто став багатше? Шоколадні, жидо-бандери, рудий, латифундисти, ну і далі, по списку народних пред'яв.
І нічого не зробиш з цією совковою відрижкою - спекулянти, злодії, бариги - всі, хто живе краще, ніж я.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
yarg написав:И вот неокрепшая украинская душа решает это противоречие. Выдумывая неких "олигархов". Которые богатые , но при этом плохие. Вот Кампрад. Он миллиардер, филантроп и т.п. А вот Коломойский. По сути - они одинаковы. Но мозг противится. Значит одного назовем "бизнесмен" , а второго - "олигарх".
Мозг терзают смутные соменния. Якщо ми живемо гірше за сусідів, значить, в цьому хтось винен. Хтось вкрав мої гроші, я став бідніше, а він багатше. Хто став багатше? Шоколадні, жидо-бандери, рудий, латифундисти, ну і далі, по списку народних пред'яв.
І нічого не зробиш з цією совковою відрижкою - спекулянти, злодії, бариги - всі, хто живе краще, ніж я.
ну , врагов искать - не работать. Меня особенно умиляют рассуждения "нас обокрали олигархи" от потомственных безработных (который у нас множество). Так и хочется спросить - да что у тебя брать , ты всю жизнь на пособиях , помощах , льготах.... Но они самые голосистые
yarg написав:Меня особенно умиляют рассуждения "нас обокрали олигархи" от потомственных безработных (который у нас множество). Так и хочется спросить - да что у тебя брать , ты всю жизнь на пособиях , помощах , льготах.... Но они самые голосистые
Пособие по безработице платится максимум 9 месяцев в размере 70% от предыдущей зарплаты (но есть ограничение,по-моему, сейчас до 7000грн) . Что такое "помощи,льготы", сколько их платят вы, наверное лучше знаете,как и то как на них можно жить годами.