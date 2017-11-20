Швейцарці на референдумі висловилися за подальшу сплату...

Додано: Сер 07 бер, 2018 00:28

yarg написав: Будем обьективны - рыги никогда не стояли за рф. Будем обьективны - рыги никогда не стояли за рф.

Не правда. Конкуренты конкурентами, но уровень стандартов выпускаемой продукции от Контей (которые до сих пор активно продаются в раше , заводы построены в раше, а не в европе), идеи обьединенного с рф футбольного чемпионата, исходящей от шахтера и его владельцев, до металлопроката, вагонных , патронных и прочих заводов , которые с большой радостью размародерили и вывезли к себе мышебратья на оккупированных территориях - это все нафиг не нужно было в европе, все это гораздо легче было спихнуть на расеи и бывшем совкорынке, чем протолкнуть в Европу, где конкуренция и требования к качеству на порядок выше. Еще советские заводы, которыми владели рыги были построены исключительно исходя из требования всесоюзной инфраструктуры, смежники и потребители которых остались на постсоветском пространстве , в основном в раше а не европе. И если бы рыги стояли за ЕС то и бежали бы они в ЕС, но мы знаем что они почти все именно в РФ сидят.