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Швейцарці на референдумі
висловилися за подальшу сплату...

Швейцарці на референдумі висловилися за подальшу сплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 22:19

lapay
Так население ведёт себя в зависимости от условий, которые ему создали власти.
Создали условия, при которых ему есть возможность и главное выгодно *нести, Красти ...*, то народ несет-крадет-уклоняется от налогов, мусорит и т.д.

Кто выбор-то делал 20 лет?
От кого зависело?
Кто влиял на население?
Пример-то яркий есть --- рыги, рыги, кричавшие всегда о рфии, сами раз и быстренько оформили европейский выбор. И Донбасс!!! даже был не против.

И лишь выбрык в самом конце Овоща сорвал подписание.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 23:32

  detroytred написав:
Пример-то яркий есть --- рыги, рыги, кричавшие всегда о рфии, сами раз и быстренько оформили европейский выбор. И Донбасс!!! даже был не против.

И лишь выбрык в самом конце Овоща сорвал подписание.


Будем обьективны - рыги никогда не стояли за рф.
Главным сторонником ЕС был и остается Ахметов. ну и Косюк с компанией. Для них рф - конкурент , а европа - рынок.
но история повернулась именно так.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 00:28

Re: Швейцарці на референдумі висловилися за подальшу сплату.

  yarg написав:Будем обьективны - рыги никогда не стояли за рф.


Не правда. Конкуренты конкурентами, но уровень стандартов выпускаемой продукции от Контей (которые до сих пор активно продаются в раше , заводы построены в раше, а не в европе), идеи обьединенного с рф футбольного чемпионата, исходящей от шахтера и его владельцев, до металлопроката, вагонных , патронных и прочих заводов , которые с большой радостью размародерили и вывезли к себе мышебратья на оккупированных территориях - это все нафиг не нужно было в европе, все это гораздо легче было спихнуть на расеи и бывшем совкорынке, чем протолкнуть в Европу, где конкуренция и требования к качеству на порядок выше. Еще советские заводы, которыми владели рыги были построены исключительно исходя из требования всесоюзной инфраструктуры, смежники и потребители которых остались на постсоветском пространстве , в основном в раше а не европе. И если бы рыги стояли за ЕС то и бежали бы они в ЕС, но мы знаем что они почти все именно в РФ сидят.
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