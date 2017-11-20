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Швейцарці на референдумі
висловилися за подальшу сплату...

Швейцарці на референдумі висловилися за подальшу сплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 13:39

  budivelnik написав:
  yarg написав:
  detroytred написав:yarg
Бред -- это уравнивать желания-интересы и возможности их продвижения какого-нибудь чиновника пр и Овоща, Клюева, Ефремова и т.д.
Вот и не уравнивайте.
У этих людей были совершенно разные , часто противоположные интересы.
Клюев , с его бизнесом в Австрии и ненавистью к россии и Азаров, чистый чиновник , очень симпатизирующий россии, общего имели очень мало.
На мій погляд все простіше
1 Є бізнеси,виробництво яких спрямоване всередину держави і залежить від доходів громадян(це кондитерка/харчова, легка промисловість , автомобілебудування, внутрішні перевезення, курорти ) - тобто бізнеси які зацікавлені у збільшенні доходів працівників, бо ріст цих доходів перекривається збільшенням маржі(доданої вартості) при виробництві
2 Є бізнеси які працюють на експорт (в нас це металургія і інша продукція з низьким рівнем доданої вартості ) і так як ціна цих товарів на зовнішніх ринках не привязана до доходів наших громадян - то власники таких бізнесів голосують грошима/законами/корупційними діями за мінімізацію доходів своїх працівників.

Варіанти п1 - це Європа
Варіанти п2 - це росія, наші експортери,диктаторськи(або авторитарні) режими країн з переважною часткою ВВП яке йде на експорт.


не все так просто.
варианты 2 - продаются в ту же европу (ну и прочие регионы). При этом россия для них на многих рынках - главный конкурент. А дружить со страной , которая прямо заинтересована в твоем уничтожении - тяжело.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 14:20

  yarg написав:У Конти фабрика в Латвии и большой экспорт в ЕС.


это вам с википедии :

Фабрики

Донецкая кондитерская фабрика
Константиновская кондитерская фабрика
Горловская кондитерская фабрика
Курская кондитерская фабрика
АО «Конти-Рус» в России, головная структура холдинга


Ни единой фабрики в ЕС не надо врать. там же указано про экспорт всего в 30% но далеко не факт что все это идет в ЕС.

на основном сайте компании все новости по модернизации производств с 2004 года - только из рф ни слова о ес.

Рыги всегда были рф-ориентированными и не случаянно на донбасе происходит то что происходит при содействии Ефремовых , Ахметовых и прочих. И весь топ бежал именно в расею овощ с детьмя , азаров, пшонка, захарченко , клименко и прочая шушваль вроде беркутни и оплотовцев - не надо здесь манипулировать. Рыги были абсолютной резидентурой кремля, и лишь прикрывыались евро ориентирами для популизма. Действия их были в сторонцу РФ , начиная с харьковских соглашений, удивляет только что остались единицы "электората" у которых региональная лапша продолжает висеть на ушах.
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 14:51

  Surfer написав:
  yarg написав:У Конти фабрика в Латвии и большой экспорт в ЕС.


это вам с википедии :

Фабрики

Донецкая кондитерская фабрика
Константиновская кондитерская фабрика
Горловская кондитерская фабрика
Курская кондитерская фабрика
АО «Конти-Рус» в России, головная структура холдинга


Ни единой фабрики в ЕС не надо врать. там же указано про экспорт всего в 30% но далеко не факт что все это идет в ЕС.

на основном сайте компании все новости по модернизации производств с 2004 года - только из рф ни слова о ес.

Рыги всегда были рф-ориентированными и не случаянно на донбасе происходит то что происходит при содействии Ефремовых , Ахметовых и прочих. И весь топ бежал именно в расею овощ с детьмя , азаров, пшонка, захарченко , клименко и прочая шушваль вроде беркутни и оплотовцев - не надо здесь манипулировать. Рыги были абсолютной резидентурой кремля, и лишь прикрывыались евро ориентирами для популизма. Действия их были в сторонцу РФ , начиная с харьковских соглашений, удивляет только что остались единицы "электората" у которых региональная лапша продолжает висеть на ушах.


да. перепутал я конти с рошеном. Это у них фабрика в клайпеде.
Но в остальном....
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:53

  yarg написав:да. перепутал я конти с рошеном. Это у них фабрика в клайпеде.
Но в остальном....


да и в остальном такая же туфта. ПР - проросийский, протаможенный, просовковый проект

из вики :

основные лозунги
Успешные люди — успешная страна[8]
Русский язык как второй государственный язык Украины[8]
Децентрализация власти[8]
Эффективное сотрудничество с Россией


Международное сотрудничество
Флаг России Единая Россия[53][54][55]
Флаг Казахстана Народно-демократическая партия «Нур Отан»[54][56]
Флаг Азербайджана Новый Азербайджан[54][57]
Флаг Армении Республиканская партия Армении[54] и Процветающая Армения[55]
Флаг Киргизии Ар-Намыс[54]
Flag of Artsakh.svg Демократическая партия Арцаха и Свободная Родина[55]
Флаг Кипра Прогрессивная партия трудового народа Кипра[58]
Флаг Польши Союз демократических левых сил[59]
Китайская Народная Республика Коммунистическая партия Китая[60]
Флаг Вьетнама Коммунистическая партия Вьетнама[61]
Флаг ЕС Прогрессивный альянс социалистов и демократов (2010[62]—2012[63])
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:14

yarg
Вы прикалываетесь?

Я говорил о Вашем уравнивании возможностей какого-то чиновника и Овоща Ко.
Возможностей.

Точно, как обычно, троллите.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:19

Гордон, ссылаясь на свои источники, заявляет, что Овощ собрал рыгов (ядро) и долго-упорно уламывал-убеждал в европейском векторе.
И убедил.
Что дружно потом взяли курс на подписание соглашения по ассоциации.
И побоку были те, кто с иными интересами))
detroytred
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  #<1 ... 3456
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