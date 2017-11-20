Швейцарці на референдумі висловилися за подальшу сплату...

Додано: Сер 07 бер, 2018 14:20

yarg написав: У Конти фабрика в Латвии и большой экспорт в ЕС.

У Конти фабрика в Латвии и большой экспорт в ЕС.

Фабрики



Донецкая кондитерская фабрика

Константиновская кондитерская фабрика

Горловская кондитерская фабрика

Курская кондитерская фабрика

АО «Конти-Рус» в России, головная структура холдинга

это вам с википедии :Ни единой фабрики в ЕС не надо врать. там же указано про экспорт всего в 30% но далеко не факт что все это идет в ЕС.на основном сайте компании все новости по модернизации производств с 2004 года - только из рф ни слова о ес.Рыги всегда были рф-ориентированными и не случаянно на донбасе происходит то что происходит при содействии Ефремовых , Ахметовых и прочих. И весь топ бежал именно в расею овощ с детьмя , азаров, пшонка, захарченко , клименко и прочая шушваль вроде беркутни и оплотовцев - не надо здесь манипулировать. Рыги были абсолютной резидентурой кремля, и лишь прикрывыались евро ориентирами для популизма. Действия их были в сторонцу РФ , начиная с харьковских соглашений, удивляет только что остались единицы "электората" у которых региональная лапша продолжает висеть на ушах.