Швейцарці на референдумі висловилися за подальшу сплату...
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detroytred написав:yarg Бред -- это уравнивать желания-интересы и возможности их продвижения какого-нибудь чиновника пр и Овоща, Клюева, Ефремова и т.д.
Вот и не уравнивайте. У этих людей были совершенно разные , часто противоположные интересы. Клюев , с его бизнесом в Австрии и ненавистью к россии и Азаров, чистый чиновник , очень симпатизирующий россии, общего имели очень мало.
На мій погляд все простіше 1 Є бізнеси,виробництво яких спрямоване всередину держави і залежить від доходів громадян(це кондитерка/харчова, легка промисловість , автомобілебудування, внутрішні перевезення, курорти ) - тобто бізнеси які зацікавлені у збільшенні доходів працівників, бо ріст цих доходів перекривається збільшенням маржі(доданої вартості) при виробництві 2 Є бізнеси які працюють на експорт (в нас це металургія і інша продукція з низьким рівнем доданої вартості ) і так як ціна цих товарів на зовнішніх ринках не привязана до доходів наших громадян - то власники таких бізнесів голосують грошима/законами/корупційними діями за мінімізацію доходів своїх працівників.
Варіанти п1 - це Європа Варіанти п2 - це росія, наші експортери,диктаторськи(або авторитарні) режими країн з переважною часткою ВВП яке йде на експорт.
не все так просто. варианты 2 - продаются в ту же европу (ну и прочие регионы). При этом россия для них на многих рынках - главный конкурент. А дружить со страной , которая прямо заинтересована в твоем уничтожении - тяжело.
yarg написав:У Конти фабрика в Латвии и большой экспорт в ЕС.
это вам с википедии :
Фабрики
Донецкая кондитерская фабрика Константиновская кондитерская фабрика Горловская кондитерская фабрика Курская кондитерская фабрика АО «Конти-Рус» в России, головная структура холдинга
Ни единой фабрики в ЕС не надо врать. там же указано про экспорт всего в 30% но далеко не факт что все это идет в ЕС.
на основном сайте компании все новости по модернизации производств с 2004 года - только из рф ни слова о ес.
Рыги всегда были рф-ориентированными и не случаянно на донбасе происходит то что происходит при содействии Ефремовых , Ахметовых и прочих. И весь топ бежал именно в расею овощ с детьмя , азаров, пшонка, захарченко , клименко и прочая шушваль вроде беркутни и оплотовцев - не надо здесь манипулировать. Рыги были абсолютной резидентурой кремля, и лишь прикрывыались евро ориентирами для популизма. Действия их были в сторонцу РФ , начиная с харьковских соглашений, удивляет только что остались единицы "электората" у которых региональная лапша продолжает висеть на ушах.
yarg написав:У Конти фабрика в Латвии и большой экспорт в ЕС.
это вам с википедии :
Фабрики
Донецкая кондитерская фабрика Константиновская кондитерская фабрика Горловская кондитерская фабрика Курская кондитерская фабрика АО «Конти-Рус» в России, головная структура холдинга
Ни единой фабрики в ЕС не надо врать. там же указано про экспорт всего в 30% но далеко не факт что все это идет в ЕС.
на основном сайте компании все новости по модернизации производств с 2004 года - только из рф ни слова о ес.
Рыги всегда были рф-ориентированными и не случаянно на донбасе происходит то что происходит при содействии Ефремовых , Ахметовых и прочих. И весь топ бежал именно в расею овощ с детьмя , азаров, пшонка, захарченко , клименко и прочая шушваль вроде беркутни и оплотовцев - не надо здесь манипулировать. Рыги были абсолютной резидентурой кремля, и лишь прикрывыались евро ориентирами для популизма. Действия их были в сторонцу РФ , начиная с харьковских соглашений, удивляет только что остались единицы "электората" у которых региональная лапша продолжает висеть на ушах.
да. перепутал я конти с рошеном. Это у них фабрика в клайпеде. Но в остальном....
yarg написав:да. перепутал я конти с рошеном. Это у них фабрика в клайпеде. Но в остальном....
да и в остальном такая же туфта. ПР - проросийский, протаможенный, просовковый проект
из вики :
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Гордон, ссылаясь на свои источники, заявляет, что Овощ собрал рыгов (ядро) и долго-упорно уламывал-убеждал в европейском векторе. И убедил. Что дружно потом взяли курс на подписание соглашения по ассоциации. И побоку были те, кто с иными интересами))