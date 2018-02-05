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Депутати дозволили
прикордонникам конфісковувати...

Депутати дозволили прикордонникам конфісковувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:47

Депутати дозволили прикордонникам конфісковувати...

Пропонуємо до обговорення:
Документ підтримав 251 парламентар.

Дивися повний текст Депутати дозволили прикордонникам конфісковувати автомобілі контрабандистів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:47

Так и раньше так было?!
saweliy722
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