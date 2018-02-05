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Депутати дозволили прикордонникам конфісковувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:47
Пропонуємо до обговорення:
Документ підтримав 251 парламентар.
Дивися повний текст Депутати дозволили прикордонникам конфісковувати автомобілі контрабандистів
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Додано: Пон 05 бер, 2018 16:47
Так и раньше так было?!
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