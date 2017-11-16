Про це на своїй сторінці в Facebook розповів один із засновників проекту Олег Гороховський
Дивися повний текст Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима - екс-менеджер Приватбанку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 бер, 2018 17:27
Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима - екс-менеджер Приватбанку.
Додано: Пон 05 бер, 2018 17:27
У Привата помимо Приват24 была масса дыр, особенно в менеджменте. Один только плохо оплачиваемый персонал, без инициативы клиентов оформлявший страховки, чего стоит! А Приват24, конечно, будет деградировать вместе с банком, тут до ворожки не ходи
Додано: Пон 05 бер, 2018 17:44
Re: Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима -..
От пользователя тоже многое зависит, нужно думать куда заходишь, по каким ссылкам переходишь, и что качаешь, и установлен ли у тебя антивирус.
А достойных альтернатив Приват24 сей час нет, все остальное унылое .....
Будет деградировать или нет, посмотрим.
Додано: Пон 05 бер, 2018 17:59
111111111
Многие пользовались Приват24 ввиду возможности онлайн-обмена валют. Этого уже нет. Как бы процесс пошел
Додано: Пон 05 бер, 2018 18:08
Но объективно, остальные приложения просто "деревянные" и пользоваться ими невозможно.
Я бы только рад спрыгнуть с государственного Привата, которому доверяю еще меньше Привата Коломойского, но альтернативы не вижу...
Если к приложению добавить и инфраструктуру терминалов, то вариантов для частного использования нет. Мелкому бизнесу тоже никто другой такой спектр услуг не предложит
реклама
|