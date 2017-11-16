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Користувачі Приват24 сильно
ризикують своїми грошима -...

Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:27

Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці в Facebook розповів один із засновників проекту Олег Гороховський

Дивися повний текст Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима - екс-менеджер Приватбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:27

У Привата помимо Приват24 была масса дыр, особенно в менеджменте. Один только плохо оплачиваемый персонал, без инициативы клиентов оформлявший страховки, чего стоит! А Приват24, конечно, будет деградировать вместе с банком, тут до ворожки не ходи
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:44

Re: Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима -..

От пользователя тоже многое зависит, нужно думать куда заходишь, по каким ссылкам переходишь, и что качаешь, и установлен ли у тебя антивирус.
А достойных альтернатив Приват24 сей час нет, все остальное унылое .....
Будет деградировать или нет, посмотрим.
111111111
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:59

111111111

Многие пользовались Приват24 ввиду возможности онлайн-обмена валют. Этого уже нет. Как бы процесс пошел
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 18:08

  max_us_ua написав:111111111 Многие пользовались Приват24 ввиду возможности онлайн-обмена валют. Этого уже нет. Как бы процесс пошел

Но объективно, остальные приложения просто "деревянные" и пользоваться ими невозможно.

Я бы только рад спрыгнуть с государственного Привата, которому доверяю еще меньше Привата Коломойского, но альтернативы не вижу...

Если к приложению добавить и инфраструктуру терминалов, то вариантов для частного использования нет. Мелкому бизнесу тоже никто другой такой спектр услуг не предложит
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 20:00

Действительно, сотрудники Приватбанка не соответствуют того уровня и ответственности банка Коломойского. Могут себе позволить - хочу обслуживают, хочу нет.
alladtz49
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:55

>> Просто згадайте потім цей пост», – резюмував Гороховський.

дуже гарно лиє бруд колишній працвник Приватбанку ...
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:12

Это фейк,москальский
hmv7979
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 23:02

Re: Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима -..

Похоже на черный пиар.

Не знаю как в Привате, но обычно интернет-банкинг - это один из этих вариантов:
- полностью всё через сайт, веб-версия
Тут безопасность зависит от банка, но если на каждую операцию нужен код приходящий по СМС, то даже если пароль кто-то украдет, сделать злоумышленник ничего сможет
- десктопная версия -- чаще всего Java-апплет, с шифрованием всей передаваемой информации и т.д.
Чисто теоретически можно хакнуть, но если для операций нужен OTP-токен или подтверждающие СМС, то тоже можно спать спокойно.
Ну исключая ситуации "операции до 10000 грн проводятся без OTP/SMS" - тогда бабок могут много увести
- Андроид приложение
Собственно Monobank и иже с ним.

И вот тут самое интересное. Если телефон рутован - то взломать можно так же как и PC/desktop клиент. А если еще и СМС приходит на этот же телефон - то дела вообще швах. Злоумышленик спокойно может СМС перехватить и использовать код для совершения операций.
Erufu
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 23:04

Re: Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима -..

Я бы так же отметил, что сейчас пошла волна фейковых приложений для интернет-банкинга в Google Play
Erufu
 
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