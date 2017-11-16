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Користувачі Приват24 сильно
ризикують своїми грошима -...

Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 01:58

  alexkoleso написав:Ну звичайно, що одна контора хоче переманити людей до себе з найбільшого банку... Просто цікаво, як мобільний додаток може бути безпечнішим за той же сайт?

+1. А если учесть что у этого монобанка даже отделений нет, то все эти помои выглядят не очень красиво.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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