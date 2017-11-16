Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима -...

Додано: Вів 06 бер, 2018 09:53

Puente написав: viktor_a_negoda написав: Ответ на вопрос - идентификацией ( IMEI + номер телефона).

На обычном ПК такого сделать попросту нельзя, единое решение для двойная идентификация для КАЖДОЙ операции совершаемой на ПК - через ОТР-токен и СМС. Ответ на вопрос - идентификацией ( IMEI + номер телефона).На обычном ПК такого сделать попросту нельзя, единое решение для двойная идентификация для КАЖДОЙ операции совершаемой на ПК - через ОТР-токен и СМС.

А в курсі , що IMEI запросто можна зробити будь-який при потребі ? А в курсі , що IMEI запросто можна зробити будь-який при потребі ?

Да даже этого не надо. Они свое самое слабое место пытаются выставить преимуществом: телефон. Вся безопасность завязана на телефон. Телефон украли - Вы лишились всего. Телефон рутованый и с каким-то приложением с Гугл Плея залез троян - Вы лишились всего. Нет варианта "оффлайн" операций - постоянная завязка на заряд телефона и наличие связи/интернета. Телефоном часто любят играться дети, так как это многие годы лишь аксессуар, теперь же это будет основа безопасности Ваших сбережений.Короче это яркий пример современного агрессивного маркетинга, когда зная свои недостатки громко кричат о том, что это основная "фича"! Повторяют за титаном этого маркентинга - Apple.