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Користувачі Приват24 сильно
ризикують своїми грошима -...

Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 09:53

  Puente написав:
  viktor_a_negoda написав:Ответ на вопрос - идентификацией ( IMEI + номер телефона).
На обычном ПК такого сделать попросту нельзя, единое решение для двойная идентификация для КАЖДОЙ операции совершаемой на ПК - через ОТР-токен и СМС.

А в курсі , що IMEI запросто можна зробити будь-який при потребі ?

Да даже этого не надо. Они свое самое слабое место пытаются выставить преимуществом: телефон. Вся безопасность завязана на телефон. Телефон украли - Вы лишились всего. Телефон рутованый и с каким-то приложением с Гугл Плея залез троян - Вы лишились всего. Нет варианта "оффлайн" операций - постоянная завязка на заряд телефона и наличие связи/интернета. Телефоном часто любят играться дети, так как это многие годы лишь аксессуар, теперь же это будет основа безопасности Ваших сбережений.

Короче это яркий пример современного агрессивного маркетинга, когда зная свои недостатки громко кричат о том, что это основная "фича"! Повторяют за титаном этого маркентинга - Apple.
Imp
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 10:47

  Puente написав: А в курсі , що IMEI запросто можна зробити будь-який при потребі ?

А никто и не говорит что нельзя подменить IMEI , но для этого нужно этот самый IMEI узнать, а тут только один вариант - заполучить оригинал IMEI. На ваш взгляд как это можно сделать - ...... Это во-первых.
Во-вторых, просто подмена IMEI не является полной идентификацией устройством доступа. Для полной идентификации устройства является IMEI + номер телефона + уникальный ID ПО получаемый от Гугла(через маркет). если одного из пунктов нет - повторная полная идентификация и регистрация.
viktor_a_negoda
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 11:03

Может сами и сливали защиту.
Хотя по факту сам подключаю интернет по квартирам - каждый второй юзает приват 24 и в двух из трёх копмов всегда есть трояны. Главное даже не супер антивирь а как пользоваться инетом. У меня винда 10 и защитник виндовс стандартный - сканировал разными платными антивирусами и троянов не находил (конечно кроме тех антивирусов, которые находят несуществующие вирусы))) )
vito_nikolas
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 12:31

  Imp написав:Телефон украли - Вы лишились всего. Телефон рутованый и с каким-то приложением с Гугл Плея залез троян - Вы лишились всего.
...
постоянная завязка на заряд телефона и наличие связи/интернета. Телефоном часто любят играться дети

Вы используете "не закрытый" телефон с банковскими приложениями? -- вы ССЗБ.
Вы рутируете телефон не зная как обеспечить безопасность? -- вы ССЗБ.
С каких пор зарядить телефон стало хоть какой-то проблемой?
Вы не знаете как переключить профиль на телефоне и даете его ребенку? -- вы ССЗБ.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:03

Re: Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима -..

  Imp написав:Да даже этого не надо. Они свое самое слабое место пытаются выставить преимуществом: телефон. Вся безопасность завязана на телефон. Телефон украли - Вы лишились всего. Телефон рутованый и с каким-то приложением с Гугл Плея залез троян - Вы лишились всего. Нет варианта "оффлайн" операций - постоянная завязка на заряд телефона и наличие связи/интернета. Телефоном часто любят играться дети, так как это многие годы лишь аксессуар, теперь же это будет основа безопасности Ваших сбережений.


приложение П24 обязательно требует пароль, который не хранится в телефоне. так что украсть телефон (даже при условии что он без блокировки) недостаточно.

вообще монобанк достаточно интересная фишка для гиков и айтишников, но лично я не вижу причин спрыгивать с привата.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:14

  vito_nikolas написав:Может сами и сливали защиту.
Хотя по факту сам подключаю интернет по квартирам - каждый второй юзает приват 24 и в двух из трёх копмов всегда есть трояны. Главное даже не супер антивирь а как пользоваться инетом. У меня винда 10 и защитник виндовс стандартный - сканировал разными платными антивирусами и троянов не находил (конечно кроме тех антивирусов, которые находят несуществующие вирусы))) )


в большинстве случаев достаточно просто осмысленно действовать при нажатии кнопки, подтверждающей элевацию прав до администратора. ну и чтобы роутер нормально отсекал непрошенные попытки соединения, на случай если уязвимость типа WannaCry, а пользователь по какой-то причине не обновился.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:20

galex

Причины есть (тот же кешбек, коммуналка вовсе без комиссий), но они не связаны с функционалом безопасности, который здесь тема (что у Привата проблемы, известно давно, и то они увугубляются после национализации, понятно). Для меня (пока) кажется наиболее удобным сочетание Привата и Монобанка. При этом сбережения держу в третьем банке)))). Не бывает, конечно, чтобы некто предлагал совсем уж универсальное решение
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:58

Что ещё мог сказать экс менеджер...
victorch790
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:27

  galex написав:
приложение П24 обязательно требует пароль, который не хранится в телефоне. так что украсть телефон (даже при условии что он без блокировки) недостаточно.

вообще монобанк достаточно интересная фишка для гиков и айтишников, но лично я не вижу причин спрыгивать с привата.

Приложение Приват24 на андроиде какое-то время остается в залогиненом состоянии, если из него принудительно не выйти.
При открытии push-уведомления даже без логина оно открывается и работает кнопка "Назад", которая возвращает Вас на стартовую "страницу".

Наслаждайтесь защитой и "паролем, который не хранится в телефоне" :)
Imp
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:29

  _hunter написав:
  Imp написав:Телефон украли - Вы лишились всего. Телефон рутованый и с каким-то приложением с Гугл Плея залез троян - Вы лишились всего.
...
постоянная завязка на заряд телефона и наличие связи/интернета. Телефоном часто любят играться дети

Вы используете "не закрытый" телефон с банковскими приложениями? -- вы ССЗБ.
Вы рутируете телефон не зная как обеспечить безопасность? -- вы ССЗБ.
С каких пор зарядить телефон стало хоть какой-то проблемой?
Вы не знаете как переключить профиль на телефоне и даете его ребенку? -- вы ССЗБ.

А теперь всем пользователям, которые еще вчера в телефоне видели исключительно аксессуар, объясните это. А главное объясните, почему опасность по сравнению с компьютером возрастает в разы, если неправильно относиться к телефону и почему это внезапно подается им как основное преимущество?
Imp
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  #<1234>
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