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Користувачі Приват24 сильно
ризикують своїми грошима -...

Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:47

Черный пиар - тоже пиар.
pivy21
 
Повідомлень: 85
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:10

  Imp написав:Приложение Приват24 на андроиде какое-то время остается в залогиненом состоянии, если из него принудительно не выйти.

Вы выходите из квартиры не закрывая ее? -- почему с банковским приложением вы поступаете иначе?

  Imp написав:При открытии push-уведомления даже без логина оно открывается и работает кнопка "Назад", которая возвращает Вас на стартовую "страницу".

Наслаждайтесь защитой и "паролем, который не хранится в телефоне" :)

Кнопка "назад" возвращает (у меня, по крайней мере) на страницу логина -- которая просит пароль.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:42

  Imp написав:А теперь всем пользователям, которые еще вчера в телефоне видели исключительно аксессуар, объясните это. А главное объясните, почему опасность по сравнению с компьютером возрастает в разы, если неправильно относиться к телефону и почему это внезапно подается им как основное преимущество?

Объяснить "что" -- что "спички детям не игрушка"? -- так, вроде, люди взрослые -- должны очевидные вещи понимать?
И какая опасность возрастает "в разы"? -- если "положить" на безопасность компьютера (а на нем точно так же играют дети и его точно так же "рутируют" -- даже проще) -- у вас будут полностью аналогичные проблемы.
_hunter
 
Повідомлень: 677
З нами з: 22.03.15
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  #<1234
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