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Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 бер, 2018 17:47
Черный пиар - тоже пиар.
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pivy21
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Додано: Вів 06 бер, 2018 18:10
Imp написав:
Приложение Приват24 на андроиде какое-то время остается в залогиненом состоянии, если из него принудительно не выйти.
Вы выходите из квартиры не закрывая ее? -- почему с банковским приложением вы поступаете иначе?
Imp написав:
При открытии push-уведомления даже без логина оно открывается и работает кнопка "Назад", которая возвращает Вас на стартовую "страницу".
Наслаждайтесь защитой и "паролем, который не хранится в телефоне"
Кнопка "назад" возвращает (у меня, по крайней мере) на страницу логина -- которая просит пароль.
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_hunter
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Додано: Вів 06 бер, 2018 18:42
Imp написав:
А теперь всем пользователям, которые еще вчера в телефоне видели исключительно аксессуар, объясните это. А главное объясните, почему опасность
по сравнению с компьютером возрастает в разы
, если неправильно относиться к телефону и почему это внезапно подается им как основное преимущество
?
Объяснить "что" -- что "спички детям не игрушка"? -- так, вроде, люди взрослые -- должны очевидные вещи понимать?
И какая опасность возрастает "в разы"? -- если "положить" на безопасность компьютера (а на нем точно так же играют дети и его точно так же "рутируют" -- даже проще) -- у вас будут полностью аналогичные проблемы.
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_hunter
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