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Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима -...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 бер, 2018 17:47
Черный пиар - тоже пиар.
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pivy21
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Додано: Вів 06 бер, 2018 18:10
Imp написав:
Приложение Приват24 на андроиде какое-то время остается в залогиненом состоянии, если из него принудительно не выйти.
Вы выходите из квартиры не закрывая ее? -- почему с банковским приложением вы поступаете иначе?
Imp написав:
При открытии push-уведомления даже без логина оно открывается и работает кнопка "Назад", которая возвращает Вас на стартовую "страницу".
Наслаждайтесь защитой и "паролем, который не хранится в телефоне"
Кнопка "назад" возвращает (у меня, по крайней мере) на страницу логина -- которая просит пароль.
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_hunter
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Додано: Вів 06 бер, 2018 18:42
Imp написав:
А теперь всем пользователям, которые еще вчера в телефоне видели исключительно аксессуар, объясните это. А главное объясните, почему опасность
по сравнению с компьютером возрастает в разы
, если неправильно относиться к телефону и почему это внезапно подается им как основное преимущество
?
Объяснить "что" -- что "спички детям не игрушка"? -- так, вроде, люди взрослые -- должны очевидные вещи понимать?
И какая опасность возрастает "в разы"? -- если "положить" на безопасность компьютера (а на нем точно так же играют дети и его точно так же "рутируют" -- даже проще) -- у вас будут полностью аналогичные проблемы.
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_hunter
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Додано: Вів 06 бер, 2018 19:49
Imp написав: galex написав:
приложение П24 обязательно требует пароль, который не хранится в телефоне. так что украсть телефон (даже при условии что он без блокировки) недостаточно.
вообще монобанк достаточно интересная фишка для гиков и айтишников, но лично я не вижу причин спрыгивать с привата.
Приложение Приват24 на андроиде какое-то время остается в залогиненом состоянии, если из него принудительно не выйти.
При открытии push-уведомления даже без логина оно открывается и работает кнопка "Назад", которая возвращает Вас на стартовую "страницу".
Наслаждайтесь защитой и "паролем, который не хранится в телефоне"
Для этого нужно чтобы сошлось много событий:
- юзер относительно недавно пользовался приложением (я например это делаю достаточно редко).
- юзер завтыкал явно выйти из приложения
- power saver (если включен) не успел потушить активность фонового приложения
- сессия не отвалилась по таймауту сервера
- телефон не заблокирован (понятно что блок можно снять, но это время)
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galex
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Додано: Сер 07 бер, 2018 01:57
_hunter написав: Imp написав:
Приложение Приват24 на андроиде какое-то время остается в залогиненом состоянии, если из него принудительно не выйти.
Вы выходите из квартиры не закрывая ее? -- почему с банковским приложением вы поступаете иначе?
Вы всегда на телефоне все приложения закрываете? Вот именно закрываете, а не нажимаете кнопку "Домой"?
А теперь ответьте, как быстро Вы умеете ломать свои привычки?
Когда ты уже лет 10 к телефону относишься беспечно, потому что это аксессуар, то как быстро ты перестроишься на то, что теперь это "ключ от всех твоих дверей"? (это не к Вам лично, это в общем).
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Imp
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