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Користувачі Приват24 сильно
ризикують своїми грошима -...

Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:06

  Imp написав:
  _hunter написав:Эм... синдром золотой рыбки? -- вся фраза в память не влезла?..

Для Вас даже такой короткий ответ оказался слишком сложным и в результате опять "мне решительно не понятно :)" ?..
Мой ответ можете еще раз перечитать.

Специально для вас сокращу и упрощу свой вопрос:
О каких "фатальных недостатках" именно мобильной версии (по сравнению с PC) вы уже который день вещаете?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 02:35

  _hunter написав:Специально для вас сокращу и упрощу свой вопрос:
О каких "фатальных недостатках" именно мобильной версии (по сравнению с PC) вы уже который день вещаете?

Специально последний раз Вам отвечу: я уже все объяснил. Проблема в том, что Вы, судя по всему, просто не можете этого понять. Но в мои задачи не входит всем разжевывать - пользуйтесь на здоровье мобильными версиями и верьте черному пиару от Гороховского сколько Вам влезет.
Сам проект Монобанка интересный, но именно этим одним ходом с недобросовестным маркетингом (демонстрация своих минусов как преимуществ) в сочетании с черным пиаром (демонстрация уязвимостей, которые присущи мобильным приложениям даже в бОльшей степени, чем ПК-версиям, но под соусом, мол ПК уязвимы, а мы нет) они вызвали у меня отторжение.
Imp
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:53

  Imp написав:
  _hunter написав:Специально для вас сокращу и упрощу свой вопрос:
О каких "фатальных недостатках" именно мобильной версии (по сравнению с PC) вы уже который день вещаете?

Специально последний раз Вам отвечу: я уже все объяснил.
...
Сам проект Монобанка интересный, но именно этим одним ходом с недобросовестным маркетингом (демонстрация своих минусов как преимуществ) в сочетании с черным пиаром (демонстрация уязвимостей, которые присущи мобильным приложениям даже в бОльшей степени, чем ПК-версиям, но под соусом, мол ПК уязвимы, а мы нет) они вызвали у меня отторжение.

Забавно: ни одно из тех "объяснений" не осталось неотвеченным (без объяснения почему эта "проблема" является выдуманной).
И еще раз: в современных условиях (компы с XP или непонятные сборки) ПК-версии таки более уязвимы.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:43

  _hunter написав:Забавно: ни одно из тех "объяснений" не осталось неотвеченным (без объяснения почему эта "проблема" является выдуманной).
И еще раз: в современных условиях (компы с XP или непонятные сборки) ПК-версии таки более уязвимы.

Не собираюсь развеивать Ваши заблуждения.
Imp
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2

 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:16

  Imp написав:
  _hunter написав:Забавно: ни одно из тех "объяснений" не осталось неотвеченным (без объяснения почему эта "проблема" является выдуманной).
И еще раз: в современных условиях (компы с XP или непонятные сборки) ПК-версии таки более уязвимы.

Не собираюсь развеивать Ваши заблуждения.

Сильный аргумент :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:17

Re: Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима -..

  _hunter написав:И еще раз: в современных условиях (компы с XP или непонятные сборки)

Не уверен, что хрюша это "в современных условиях"
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:19

  Faceless написав:
  _hunter написав:И еще раз: в современных условиях (компы с XP или непонятные сборки)

Не уверен, что хрюша это "в современных условиях"

У кучи народа до сих пор именно она по домам стоит. Про всякие госы и мелкие фирмочки я даже не вспоминаю...
А если кто новый комп покупают -- просят знакомых "компьтерщиков" выключить "непонятную фигню постоянно выскакивающую"
_hunter
 
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