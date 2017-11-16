Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима -...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:06
Imp написав: _hunter написав:
Эм... синдром золотой рыбки? -- вся фраза в память не влезла?..
Для Вас даже такой короткий ответ оказался слишком сложным и в результате опять "мне решительно не понятно
" ?..
Мой ответ можете еще раз перечитать.
Специально для вас сокращу и упрощу свой вопрос:
О каких "фатальных недостатках" именно мобильной версии (по сравнению с PC) вы уже который день вещаете?
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_hunter
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Додано: Вів 13 бер, 2018 02:35
_hunter написав:
Специально для вас сокращу и упрощу свой вопрос:
О каких "фатальных недостатках" именно мобильной версии (по сравнению с PC) вы уже который день вещаете?
Специально последний раз Вам отвечу: я уже все объяснил. Проблема в том, что Вы, судя по всему, просто не можете этого понять. Но в мои задачи не входит всем разжевывать - пользуйтесь на здоровье мобильными версиями и верьте черному пиару от Гороховского сколько Вам влезет.
Сам проект Монобанка интересный, но именно этим одним ходом с недобросовестным маркетингом (демонстрация своих минусов как преимуществ) в сочетании с черным пиаром (демонстрация уязвимостей, которые присущи мобильным приложениям даже в бОльшей степени, чем ПК-версиям, но под соусом, мол ПК уязвимы, а мы нет) они вызвали у меня отторжение.
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Imp
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Додано: Вів 13 бер, 2018 11:53
Imp написав: _hunter написав:
Специально для вас сокращу и упрощу свой вопрос:
О каких "фатальных недостатках" именно мобильной версии (по сравнению с PC) вы уже который день вещаете?
Специально последний раз Вам отвечу: я уже все объяснил.
...
Сам проект Монобанка интересный, но именно этим одним ходом с недобросовестным маркетингом (демонстрация своих минусов как преимуществ) в сочетании с черным пиаром (демонстрация уязвимостей, которые присущи мобильным приложениям даже в бОльшей степени, чем ПК-версиям, но под соусом, мол ПК уязвимы, а мы нет) они вызвали у меня отторжение.
Забавно: ни одно из тех "объяснений" не осталось неотвеченным (без объяснения почему эта "проблема" является выдуманной).
И еще раз: в современных условиях (компы с XP или непонятные сборки) ПК-версии таки более уязвимы.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:43
_hunter написав:
Забавно: ни одно из тех "объяснений" не осталось неотвеченным (без объяснения почему эта "проблема" является выдуманной).
И еще раз: в современных условиях (компы с XP или непонятные сборки) ПК-версии таки более уязвимы.
Не собираюсь развеивать Ваши заблуждения.
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Imp
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Додано: Вів 13 бер, 2018 18:16
Imp написав: _hunter написав:
Забавно: ни одно из тех "объяснений" не осталось неотвеченным (без объяснения почему эта "проблема" является выдуманной).
И еще раз: в современных условиях (компы с XP или непонятные сборки) ПК-версии таки более уязвимы.
Не собираюсь развеивать Ваши заблуждения.
Сильный аргумент
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Додано: Вів 13 бер, 2018 18:17
_hunter написав:
И еще раз: в современных условиях (компы с XP или непонятные сборки)
Не уверен, что хрюша это "в современных условиях"
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Вів 13 бер, 2018 19:19
Faceless написав: _hunter написав:
И еще раз: в современных условиях (компы с XP или непонятные сборки)
Не уверен, что хрюша это "в современных условиях"
У кучи народа до сих пор именно она по домам стоит. Про всякие госы и мелкие фирмочки я даже не вспоминаю...
А если кто новый комп покупают -- просят знакомых "компьтерщиков" выключить "непонятную фигню постоянно выскакивающую"
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Додано: Вів 13 бер, 2018 21:29
_hunter написав:
Сильный аргумент
Ну то есть Вы не понимаете русский язык? Я не заработаю на развеивании Ваших заблуждений ни копейки. Зачем мне стараться? Особенно учитывая Ваше ехидное поведение?
Живите дальше в своем розовом мире.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:32
Imp написав: _hunter написав:
Сильный аргумент
Я не заработаю на развеивании Ваших заблуждений ни копейки. Зачем мне стараться? Особенно учитывая Ваше ехидное поведение?
Еще более странно: зачем нужно было поднимать волну "черного пиара" (как это было названно в этой теме) и потом без единого аргумента "сделать ручкой"?
Imp написав:
Особенно учитывая Ваше ехидное поведение?
"ехидное поведение" -- обычная реакция на "упертое невежество"
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_hunter
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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:55
_hunter написав: Imp написав: _hunter написав:
Сильный аргумент
Я не заработаю на развеивании Ваших заблуждений ни копейки. Зачем мне стараться? Особенно учитывая Ваше ехидное поведение?
Еще более странно: зачем нужно было поднимать волну "черного пиара" (как это было названно в этой теме) и потом без единого аргумента "сделать ручкой"?
Imp написав:
Особенно учитывая Ваше ехидное поведение?
"ехидное поведение" -- обычная реакция на "упертое невежество"
Аргументы были, но Вы, к сожалению, оказались не способны их понять. Однако это не отменяет их наличие.
К тому же теперь еще и хамите. Удачи Вам в жизни.
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