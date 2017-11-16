Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима -...

Додано: Вів 13 бер, 2018 02:35

_hunter написав: Специально для вас сокращу и упрощу свой вопрос:

О каких "фатальных недостатках" именно мобильной версии (по сравнению с PC) вы уже который день вещаете? Специально для вас сокращу и упрощу свой вопрос:О каких "фатальных недостатках" именно мобильной версии (по сравнению с PC) вы уже который день вещаете?

Специально последний раз Вам отвечу: я уже все объяснил. Проблема в том, что Вы, судя по всему, просто не можете этого понять. Но в мои задачи не входит всем разжевывать - пользуйтесь на здоровье мобильными версиями и верьте черному пиару от Гороховского сколько Вам влезет.Сам проект Монобанка интересный, но именно этим одним ходом с недобросовестным маркетингом (демонстрация своих минусов как преимуществ) в сочетании с черным пиаром (демонстрация уязвимостей, которые присущи мобильным приложениям даже в бОльшей степени, чем ПК-версиям, но под соусом, мол ПК уязвимы, а мы нет) они вызвали у меня отторжение.