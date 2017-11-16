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Користувачі Приват24 сильно
ризикують своїми грошима -...

Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:20

  Imp написав:
  _hunter написав:
  Imp написав:Я не заработаю на развеивании Ваших заблуждений ни копейки. Зачем мне стараться? Особенно учитывая Ваше ехидное поведение?

Еще более странно: зачем нужно было поднимать волну "черного пиара" (как это было названно в этой теме) и потом без единого аргумента "сделать ручкой"?

  Imp написав:Особенно учитывая Ваше ехидное поведение?

"ехидное поведение" -- обычная реакция на "упертое невежество" :roll:

Аргументы были, но Вы, к сожалению, оказались не способны их понять. Однако это не отменяет их наличие.

"Аргументы" были. Ни один из них (если ничего не путаю) не остался без конт-аргумента (все из которых, если ничегоне путаю опять же) остались без ответа.
Т.е. налицо эдакое "дартаньянство": я вам тут с лопаты набросил, а дальше вы уже сами :oops:
_hunter
 
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