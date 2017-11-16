Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима -...

Imp написав:_hunter написав:
Еще более странно: зачем нужно было поднимать волну "черного пиара" (как это было названно в этой теме) и потом без единого аргумента "сделать ручкой"?
"ехидное поведение" -- обычная реакция на "упертое невежество"
Аргументы были, но Вы, к сожалению, оказались не способны их понять. Однако это не отменяет их наличие.
"Аргументы" были. Ни один из них (если ничего не путаю) не остался без конт-аргумента (все из которых, если ничегоне путаю опять же) остались без ответа.
Т.е. налицо эдакое "дартаньянство": я вам тут с лопаты набросил, а дальше вы уже сами