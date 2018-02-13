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Саакашвілі мітить у
президенти Грузії

Саакашвілі мітить у президенти Грузії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 19:06

Саакашвілі мітить у президенти Грузії

Пропонуємо до обговорення:
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, перебуваючи в Амстердамі, звернувся до своїх грузинських однопартійців з «Єдиного національного руху» (ЄНР) із закликом почати переговори з іншими партіями для висунення єдиного кандидата від опозиції на президентських виборах, що відбудуться в жовтні.

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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 19:06

У него совсем крыша уехала ? Естественно, человека под следствием с 4 заочными судимостями не зарегистрируют кандидатом в президенты в Грузии. Какой-то треш уже.
locustsucol
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