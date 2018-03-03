"Нібулон" спустить на воду 6 нових суден до кінця року
Дивися повний текст "Нібулон" спустив на воду першу баржу завдовжки понад 100 метрів.
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Додано: Пон 05 бер, 2018 21:44
"Нібулон" спустив на воду першу баржу завдовжки понад...
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Дивися повний текст "Нібулон" спустив на воду першу баржу завдовжки понад 100 метрів.
Додано: Пон 05 бер, 2018 21:44
Проклятый Порошенко, развалил всю промышленность, превратил страну в аграрную державу... стоп, что-то не вытанцовывается зрада. :)
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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