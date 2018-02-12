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Один з найбільших контейнерних
перевізників припинить...

Один з найбільших контейнерних перевізників припинить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 08:29

Один з найбільших контейнерних перевізників припинить...

Пропонуємо до обговорення:
Судна данського перевізника Maersk Line, одного з найбільших у світі контейнерних операторів, з 1 квітня не будуть заходити в Одеський морський торговий порт.

Дивися повний текст Один з найбільших контейнерних перевізників припинить суднозаходи в Одеський порт.
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 08:30

Корупція в порту Одеси, дістала вже і хлопців з Maersk Line.
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