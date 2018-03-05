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"Нафтогаз" направив
"Газпрому" лист із пропозицією...

"Нафтогаз" направив "Газпрому" лист із пропозицією...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 10:07

"Нафтогаз" направив "Газпрому" лист із пропозицією...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив головний комерційний директор НАК Юрій Вітренко.

Дивися повний текст "Нафтогаз" направив "Газпрому" лист із пропозицією обговорити приведення контрактів у відповідність до українського законодавства.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 10:07

"Но, знаете, над чем сейчас работает “Нафтогаз”? Над новым письмом..."-Юрий Витренко.
серенький
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