Про це повідомив головний комерційний директор НАК Юрій Вітренко.
Дивися повний текст "Нафтогаз" направив "Газпрому" лист із пропозицією обговорити приведення контрактів у відповідність до українського законодавства.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 10:07
"Нафтогаз" направив "Газпрому" лист із пропозицією...
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Дивися повний текст "Нафтогаз" направив "Газпрому" лист із пропозицією обговорити приведення контрактів у відповідність до українського законодавства.
Додано: Вів 06 бер, 2018 10:07
"Но, знаете, над чем сейчас работает “Нафтогаз”? Над новым письмом..."-Юрий Витренко.
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