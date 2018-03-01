RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Новий податок для бізнесу: що
буде з економікою і зарплатами

Новий податок для бізнесу: що буде з економікою і зарплатами
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 11:17

Новий податок для бізнесу: що буде з економікою і зарплатами

Пропонуємо до обговорення:
Український бізнес чекають серйозні зміни у сплаті податків

Дивися повний текст Новий податок для бізнесу: що буде з економікою і зарплатами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80613
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 11:17

для мелкого и среднего бизнеса ничего не изменится. лучше бы НДС отменили чтобы люди не тягали порошки из польши
azon
 
Повідомлень: 90
З нами з: 06.09.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 12:29

Бизнес уже согласен на введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль.
Опять только ждем этих самых депутатов, чтобы проголосовали...
fishman
 
Повідомлень: 73
З нами з: 18.03.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 13:14

  azon написав:для мелкого и среднего бизнеса ничего не изменится. лучше бы НДС отменили чтобы люди не тягали порошки из польши

не несите чушь.
дополнительно к гигантскому плюсу для бизнеса новый метод налогообложения фактически уничтожит обнал который используется зачастую для минимизации налогообложения. Скорее всего платежи на упрощенную систему налогообложения будут относится к "приравненные к ним платежи — по ставке 20%"
dotster
 
Повідомлень: 976
З нами з: 18.10.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 29 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Петренко повідомив новий спосіб зловити неплатників...
R2 » Чет 01 бер, 2018 12:09
5 240
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 бер, 2018 02:32
NetSerpent
МВФ дав новий прогноз зростання глобальної економіки на...
R2 » Сер 28 лют, 2018 16:32
1 58
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2018 16:32
Moimir
Гройсман очолив комісію із захисту бізнесу
R2 » Сер 28 лют, 2018 16:09
1 63
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2018 16:09
antey1969
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54248)
06.03.2018 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.