Український бізнес чекають серйозні зміни у сплаті податків
Дивися повний текст Новий податок для бізнесу: що буде з економікою і зарплатами.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 11:17
Новий податок для бізнесу: що буде з економікою і зарплатами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий податок для бізнесу: що буде з економікою і зарплатами.
Додано: Вів 06 бер, 2018 11:17
для мелкого и среднего бизнеса ничего не изменится. лучше бы НДС отменили чтобы люди не тягали порошки из польши
Додано: Вів 06 бер, 2018 12:29
Бизнес уже согласен на введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль.
Опять только ждем этих самых депутатов, чтобы проголосовали...
Додано: Вів 06 бер, 2018 13:14
не несите чушь.
дополнительно к гигантскому плюсу для бизнеса новый метод налогообложения фактически уничтожит обнал который используется зачастую для минимизации налогообложения. Скорее всего платежи на упрощенную систему налогообложения будут относится к "приравненные к ним платежи — по ставке 20%"
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