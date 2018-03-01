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Названо найкращий автомобіль року в Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 бер, 2018 11:25
Пропонуємо до обговорення:
Кросовер Volvo XC40 став переможцем конкурсу "Європейський автомобіль року".
Дивися повний текст Названо найкращий автомобіль року в Європі
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Додано: Вів 06 бер, 2018 11:25
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