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Кім Чен Ин заявив про намір
домагатися об'єднання Кореї

Кім Чен Ин заявив про намір домагатися об'єднання Кореї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 11:26

Кім Чен Ин заявив про намір домагатися об'єднання Кореї

Пропонуємо до обговорення:
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на зустрічі з офіційними чиновниками з Південної Кореї, які прибули в Пхеньян, висловився за поліпшення відносин країн.

Дивися повний текст Кім Чен Ин заявив про намір домагатися об'єднання Кореї.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 11:26

Объединенная ядерная Корея имеет больше шансов выжить...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 13:05

А Южной Корее оно надо? У них и так всё хорошо.
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:10

Германия пережила объединение - и эти переживут. Для единой Кореи огромный ресурс дешевой рабсилы будет хорошей возможностью сделать рывок... А наличие ЯО сделает эту страну сверхдержавой
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:03

конечно собирается объединять, забыл только сказать что под его чутким руководством
adikali
 
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