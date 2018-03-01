Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на зустрічі з офіційними чиновниками з Південної Кореї, які прибули в Пхеньян, висловився за поліпшення відносин країн.
Дивися повний текст Кім Чен Ин заявив про намір домагатися об'єднання Кореї.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 11:26
Кім Чен Ин заявив про намір домагатися об'єднання Кореї
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Дивися повний текст Кім Чен Ин заявив про намір домагатися об'єднання Кореї.
Додано: Вів 06 бер, 2018 15:10
Германия пережила объединение - и эти переживут. Для единой Кореи огромный ресурс дешевой рабсилы будет хорошей возможностью сделать рывок... А наличие ЯО сделает эту страну сверхдержавой
Додано: Вів 06 бер, 2018 16:03
конечно собирается объединять, забыл только сказать что под его чутким руководством
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