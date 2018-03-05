Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Дивися повний текст Україна в 2018 році може подати заявку на вступ до НАТО.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 11:37
Україна в 2018 році може подати заявку на вступ до НАТО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна в 2018 році може подати заявку на вступ до НАТО.
Додано: Вів 06 бер, 2018 11:37
Подать можно , хотя шансев - "0".
Останется нерешенным вопрос - что делать с таким количеством генералов?
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Вів 06 бер, 2018 12:59
а чем будем платить взносы? новый кредит возьмем или опять СМС-ками собирать будем?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Вів 06 бер, 2018 13:14
Заголовок статьи
Из текста в статье
Смысл статьи
Т.е. на самом деле речь идет не о вступлении Украины в НАТО, а о
Додано: Вів 06 бер, 2018 14:03
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