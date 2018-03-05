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Україна в 2018 році може
подати заявку на вступ до НАТО

Україна в 2018 році може подати заявку на вступ до НАТО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 11:37

Україна в 2018 році може подати заявку на вступ до НАТО

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Дивися повний текст Україна в 2018 році може подати заявку на вступ до НАТО.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 11:37

Подать можно , хотя шансев - "0".
Останется нерешенным вопрос - что делать с таким количеством генералов?
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 11:43

А що в нас багато генералiв?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 12:59

а чем будем платить взносы? новый кредит возьмем или опять СМС-ками собирать будем?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 13:14

Заголовок статьи
Украина в 2018 году может подать заявку на вступление в НАТО


Из текста в статье
Украина в этом году должна подать заявку для вступления в НАТО.


Смысл статьи
НАТО не отрицает того, что наша страна может получить ПДЧ.


Т.е. на самом деле речь идет не о вступлении Украины в НАТО, а о
предоставлении Плана действий касательно членства в Альянсе (ПДЧ)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:03

  RomanTik написав:а чем будем платить взносы? новый кредит возьмем или опять СМС-ками собирать будем?

все куда проще - еще 1,5% налога с зарплаты на "НАТО". Ну или акцизы добавят на водку и сигареты по уважительному поводу
sequence
 
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