Україна в 2018 році може подати заявку на вступ до НАТО

kalinavalera1 написав:

Sommer написав: kalinavalera1 написав: Почему нам все раздают свои планы действий ?! Что происходит ? Нормально иметь свои планы действий.



Очень дико, выполнять план действий посторонней организации - которая имеет свои интересы - и нас принимать не намерена. Кстати, после позорной истории , когда нам была обещана помощь и поддержка после отказа от атомного оружия - и в том числе материальная в утилизации атомных боеголовок Почему нам все раздают свои планы действий ?! Что происходит ? Нормально иметь свои планы действий.Очень дико, выполнять план действий посторонней организации - которая имеет свои интересы - и нас принимать не намерена. Кстати, после позорной истории , когда нам была обещана помощь и поддержка после отказа от атомного оружия - и в том числе материальная в утилизации атомных боеголовок



А что, Украина не получила какой-то помощи в утилизации атомных боеголовок? А что, Украина не получила какой-то помощи в утилизации атомных боеголовок?

У меня родственники в городке , где эта утилизация проводилась ( и не только). Это так же известно было широко из СМИ - с начала немного помогли, но раз в 10 меньше чем обещали по первому этапу, больше завтраками кормили, и это ровно до того момента - когда вынули эти боеголовки и их назад уже не вставить было. После чего в открытую скрутили нам дулю. Кучма с начала требовал, потом просил , согласно договора , а потом тему замяли, что бы не озвучивать выводы - которые подрывают доверие к таким партнерам.И чем это кончилось для Украины ? Что было на деле ? А то, что на заводе по утилизации люди - украинцы, работали за копейки с ярко желтыми руками ( от радиации) навечно. Ужали пенсии , социалку и как-то утилизировали с горем пополам. Не удивлюсь если не по полной программе и по устаревшим технологиям - на колене - голыми руками. То есть продукты утилизации вероятно отравляют нашу окружающую среду. Кроме того, мы стали уязвимы , как страна без атомного оружия - и нам уже стало можно крутить дули, и не только, навязывать "планы действий" и вообще требовать что угодно. К примеру срочно приватизировать украинскую землю и вырубить леса, отжать Крым и Донбасс и тп.