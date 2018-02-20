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Україна в 2018 році може
подати заявку на вступ до НАТО

Україна в 2018 році може подати заявку на вступ до НАТО
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:31

  kalinavalera1 написав:И чем это кончилось для Украины ? Что было на деле ? А то, что на заводе по утилизации люди - украинцы, работали за копейки с ярко желтыми руками ( от радиации) навечно.


Ярко-желтые руки от радиации... Дааа, спасибо, таких сказок я еще не слышал.

В качестве благодарности: ярко-желтый смайлик. :D
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:04

Re: Україна в 2018 році може подати заявку на вступ до НАТО

kalinavalera1 написав:
  Sommer написав:
  kalinavalera1 написав: Почему нам все раздают свои планы действий ?! Что происходит ? Нормально иметь свои планы действий.

Очень дико, выполнять план действий посторонней организации - которая имеет свои интересы - и нас принимать не намерена. Кстати, после позорной истории , когда нам была обещана помощь и поддержка после отказа от атомного оружия - и в том числе материальная в утилизации атомных боеголовок


А что, Украина не получила какой-то помощи в утилизации атомных боеголовок?

У меня родственники в городке , где эта утилизация проводилась ( и не только). Это так же известно было широко из СМИ - с начала немного помогли, но раз в 10 меньше чем обещали по первому этапу, больше завтраками кормили, и это ровно до того момента - когда вынули эти боеголовки и их назад уже не вставить было. После чего в открытую скрутили нам дулю. Кучма с начала требовал, потом просил , согласно договора , а потом тему замяли, что бы не озвучивать выводы - которые подрывают доверие к таким партнерам.

И чем это кончилось для Украины ? Что было на деле ? А то, что на заводе по утилизации люди - украинцы, работали за копейки с ярко желтыми руками ( от радиации) навечно. Ужали пенсии , социалку и как-то утилизировали с горем пополам. Не удивлюсь если не по полной программе и по устаревшим технологиям - на колене - голыми руками. То есть продукты утилизации вероятно отравляют нашу окружающую среду. Кроме того, мы стали уязвимы , как страна без атомного оружия - и нам уже стало можно крутить дули, и не только, навязывать "планы действий" и вообще требовать что угодно. К примеру срочно приватизировать украинскую землю и вырубить леса, отжать Крым и Донбасс и тп.
Вы это в какой желтой газетенке вычитываете то?
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Faceless
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