Ярко-желтые руки от радиации... Дааа, спасибо, таких сказок я еще не слышал.
В качестве благодарности: ярко-желтый смайлик.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:31
Ярко-желтые руки от радиации... Дааа, спасибо, таких сказок я еще не слышал.
В качестве благодарности: ярко-желтый смайлик.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:04
Re: Україна в 2018 році може подати заявку на вступ до НАТО
Вы это в какой желтой газетенке вычитываете то?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:46
kalinavalera1
Врут ваши родственники. Украина передала все свои ядерные боеголовки в Россию на утилизацию. Взамен получила 100 тонн ядерного топлива для АЭС.
Додано: Суб 10 бер, 2018 11:23
warlamp Почему врут ? Утилизация в России ка краз подтверждает этот факт. Я от родственников знаю только подтверждение фактов из СМИ. А так вся инфа из СМИ первичная. Этот вопрос несколько лет обсуждался в СМИ и по ТВ. Инета тогда еще не было - инфа именно о том , что США задерживает выплаты по договору об утилизации боеголовок уже НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. В период президентства Кучмы эта инфа была. Про утилизацию в России -я не слышал - а почему вдруг вместо США - Россия стала помогать ? США загнали нас безвыходное положение. В СМИ про Россию не было. По понятным причинам. Но допускаю что так и было. Вполне вероятно могли помочь в конце концов.
К чему я этот факт привел ? К чему я этот факт привел ? К тому что США четко рассчитали - момент , когда боеголовки уже не возможно вернуть в боевое состояние, и отказались выполнять договор. Так тут конкретный договор был со сроками выплат и большая заинтересованность в результате. С такими партнерами нельзя иметь дело, особенно в стратегических вопросах. А помощь России - ну это как всегда. Кстати ,промышленность развалили - за 27 лет - рухнули до уровня Гондураса , где люди еще первобытными общинами живут - типа стада ? И тоже ни США ни ЕС поддерживать нас и не думают, так на фига нужно было вступать в ЕС ? Что мы с этого имеем ? Или наших керманичей просто через подкуп или шантажом заставляют подписывать что угодно во вред стране ? В чем конкретная выгода и какие гарантии что она наступит ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 10 бер, 2018 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 бер, 2018 11:36
Re: Україна в 2018 році може подати заявку на вступ до НАТО
Понятно к чему вы это привели - что вы на мир смотрите через жёлтую прессу и не более
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Суб 10 бер, 2018 11:49
Re: Україна в 2018 році може подати заявку на вступ до НАТО
Какая желтая пресса ?! Инфа из Центрального ТВ Украины. Это общеизвестные факты. дело это давнее , но к чему я об этом ? На сколько можно , а главное нужно ли доверять ? Это нормальный дипломатический подход к международной политике. Осторожность и предусмотрительность.
Промышленность США выпускает сотни тысяч тонн оружия ежегодно - лет 100 точно. Сколько его скопилось ? Оно стареет. Хранить его накладно и не безопасно, как и утилизировать. Амеры люди экономные. Это я намекают только один из способов как нас могут грязно использовать. Самый мягкий и безобидный. Вопрос в том - что мы получим ? Как что получили от договора об ассоциации с Ес ? Нужно было так истово добиваться того что мы сегодня имеем ? Что хорошего дал нам и обещает на будущее договор с ЕС об ассоциации ? Теперь еще НАТО. Я не против и не за. Хочу видеть смысл это делать и выгоду. А то в якобы "патриотическом"" исступлении наши керманичи резко валят экономику Украины и сокращают народонаселение страны. При том когда речь об их личных карманах - то патриотизм совсем не мешает им обогащаться на миллиарды долларов, а вот для украинцев - у них совсем другая программа - полного обнищания - но лживо все это называют они патриотизмом. Лживость и глупость порохоботов зашкаливает. Патриотизм - его смысл и цель в том , что бы украинцы богатели и процветали, а не резко нищали и вымирали.
Патриотизм не в том , что бы " кого-то ненавидеть ", " воевать" , "убивать", "умирать за что-то, к примеру - за договор об ассоциации с ЕС " и прочие бессмысленные лозунги без конкретных позитивных и материальных подкреплений и целей. Патриотизм в том что бы жить и жить по Конституции. И жить с каждым годом все лучше - как записано в Конституции.
Додано: Суб 10 бер, 2018 16:34
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