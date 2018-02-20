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Україна в 2018 році може
подати заявку на вступ до НАТО

Україна в 2018 році може подати заявку на вступ до НАТО
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  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:31

  kalinavalera1 написав:И чем это кончилось для Украины ? Что было на деле ? А то, что на заводе по утилизации люди - украинцы, работали за копейки с ярко желтыми руками ( от радиации) навечно.


Ярко-желтые руки от радиации... Дааа, спасибо, таких сказок я еще не слышал.

В качестве благодарности: ярко-желтый смайлик. :D
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:04

Re: Україна в 2018 році може подати заявку на вступ до НАТО

kalinavalera1 написав:
  Sommer написав:
  kalinavalera1 написав: Почему нам все раздают свои планы действий ?! Что происходит ? Нормально иметь свои планы действий.

Очень дико, выполнять план действий посторонней организации - которая имеет свои интересы - и нас принимать не намерена. Кстати, после позорной истории , когда нам была обещана помощь и поддержка после отказа от атомного оружия - и в том числе материальная в утилизации атомных боеголовок


А что, Украина не получила какой-то помощи в утилизации атомных боеголовок?

У меня родственники в городке , где эта утилизация проводилась ( и не только). Это так же известно было широко из СМИ - с начала немного помогли, но раз в 10 меньше чем обещали по первому этапу, больше завтраками кормили, и это ровно до того момента - когда вынули эти боеголовки и их назад уже не вставить было. После чего в открытую скрутили нам дулю. Кучма с начала требовал, потом просил , согласно договора , а потом тему замяли, что бы не озвучивать выводы - которые подрывают доверие к таким партнерам.

И чем это кончилось для Украины ? Что было на деле ? А то, что на заводе по утилизации люди - украинцы, работали за копейки с ярко желтыми руками ( от радиации) навечно. Ужали пенсии , социалку и как-то утилизировали с горем пополам. Не удивлюсь если не по полной программе и по устаревшим технологиям - на колене - голыми руками. То есть продукты утилизации вероятно отравляют нашу окружающую среду. Кроме того, мы стали уязвимы , как страна без атомного оружия - и нам уже стало можно крутить дули, и не только, навязывать "планы действий" и вообще требовать что угодно. К примеру срочно приватизировать украинскую землю и вырубить леса, отжать Крым и Донбасс и тп.
Вы это в какой желтой газетенке вычитываете то?
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:46

kalinavalera1
Врут ваши родственники. Украина передала все свои ядерные боеголовки в Россию на утилизацию. Взамен получила 100 тонн ядерного топлива для АЭС.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 11:23

warlamp Почему врут ? Утилизация в России ка краз подтверждает этот факт. Я от родственников знаю только подтверждение фактов из СМИ. А так вся инфа из СМИ первичная. Этот вопрос несколько лет обсуждался в СМИ и по ТВ. Инета тогда еще не было - инфа именно о том , что США задерживает выплаты по договору об утилизации боеголовок уже НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. В период президентства Кучмы эта инфа была. Про утилизацию в России -я не слышал - а почему вдруг вместо США - Россия стала помогать ? США загнали нас безвыходное положение. В СМИ про Россию не было. По понятным причинам. Но допускаю что так и было. Вполне вероятно могли помочь в конце концов.

К чему я этот факт привел ? К чему я этот факт привел ? К тому что США четко рассчитали - момент , когда боеголовки уже не возможно вернуть в боевое состояние, и отказались выполнять договор. Так тут конкретный договор был со сроками выплат и большая заинтересованность в результате. С такими партнерами нельзя иметь дело, особенно в стратегических вопросах. А помощь России - ну это как всегда. Кстати ,промышленность развалили - за 27 лет - рухнули до уровня Гондураса , где люди еще первобытными общинами живут - типа стада ? И тоже ни США ни ЕС поддерживать нас и не думают, так на фига нужно было вступать в ЕС ? Что мы с этого имеем ? Или наших керманичей просто через подкуп или шантажом заставляют подписывать что угодно во вред стране ? В чем конкретная выгода и какие гарантии что она наступит ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 10 бер, 2018 11:47, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 11:36

Re: Україна в 2018 році може подати заявку на вступ до НАТО

kalinavalera1 написав:warlamp Почему врут ? Утилизация в России ка краз подтверждает этот факт. Я от родственников знаю только подтверждение фактов в СМИ. А так вся инфа из СМИ. Этот вопрос несколько лет обсуждался в СМИ и по ТВ. И о том , что США задерживает выплаты по договору об утилизации уже НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. В период президентства Кучмы эта инфа была. Про утилизацию в России -я не слышал - а почему вдруг вместо США - Россия стала помогать ? США загнали нас безвыходное положение. В СМИ про Россию не было. По понятным причинам. Но допускаю что так и было.

К чему я этот факт привел ? К чему я этот факт привел ? К тому что США четко рассчитали - момент , когда боеголовки уже не возможно вернуть в боевое состояние, и отказались выполнять договор. Так тут конкретный договор былсо сроками выплат и большая заинтересованность в результате. С такими партнерами нельзя иметь дело, особенно в стратегических вопросах. А помощь России - ну это как всегда. Кстати ,промышленность развалили - за 27 лет - рухнули до уровня Гондураса , где люди еще первобытными общинами живут - типа стада ? И тоже ни США ни ЕС поддерживать нас и не думают, так на фига нужно было вступать в ЕС ? Что мы с этого имеем ? Или наших керманичей просто через подкуп или шантажом заставляют подписывать что угодно во вред стране ? В чем конкретная выгода и какие гарантии что она наступит ?
Понятно к чему вы это привели - что вы на мир смотрите через жёлтую прессу и не более
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 11:49

Re: Україна в 2018 році може подати заявку на вступ до НАТО

  Faceless написав:Понятно к чему вы это привели - что вы на мир смотрите через жёлтую прессу и не более



Какая желтая пресса ?! Инфа из Центрального ТВ Украины. Это общеизвестные факты. дело это давнее , но к чему я об этом ? На сколько можно , а главное нужно ли доверять ? Это нормальный дипломатический подход к международной политике. Осторожность и предусмотрительность.

Промышленность США выпускает сотни тысяч тонн оружия ежегодно - лет 100 точно. Сколько его скопилось ? Оно стареет. Хранить его накладно и не безопасно, как и утилизировать. Амеры люди экономные. Это я намекают только один из способов как нас могут грязно использовать. Самый мягкий и безобидный. Вопрос в том - что мы получим ? Как что получили от договора об ассоциации с Ес ? Нужно было так истово добиваться того что мы сегодня имеем ? Что хорошего дал нам и обещает на будущее договор с ЕС об ассоциации ? Теперь еще НАТО. Я не против и не за. Хочу видеть смысл это делать и выгоду. А то в якобы "патриотическом"" исступлении наши керманичи резко валят экономику Украины и сокращают народонаселение страны. При том когда речь об их личных карманах - то патриотизм совсем не мешает им обогащаться на миллиарды долларов, а вот для украинцев - у них совсем другая программа - полного обнищания - но лживо все это называют они патриотизмом. Лживость и глупость порохоботов зашкаливает. Патриотизм - его смысл и цель в том , что бы украинцы богатели и процветали, а не резко нищали и вымирали.

Патриотизм не в том , что бы " кого-то ненавидеть ", " воевать" , "убивать", "умирать за что-то, к примеру - за договор об ассоциации с ЕС " и прочие бессмысленные лозунги без конкретных позитивных и материальных подкреплений и целей. Патриотизм в том что бы жить и жить по Конституции. И жить с каждым годом все лучше - как записано в Конституции.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 16:34

  kalinavalera1 написав:А що в нас багато генералiв?


Генералів у нас 172, з їх у ВСУ - 118. Більше, ніж було в усій Радянській Армії.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 20:03

  warlamp написав:
  kalinavalera1 написав:А що в нас багато генералiв?


Генералів у нас 172, з їх у ВСУ - 118. Більше, ніж було в усій Радянській Армії.

Який жах! Як країну розкрадають.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:06

Re: Україна в 2018 році може подати заявку на вступ до НАТО

  warlamp написав:Генералів у нас 172, з їх у ВСУ - 118. Більше, ніж було в усій Радянській Армії.


Аж ніяк
Как менялась численность генералов в России https://www.kommersant.ru/doc/686100
К моменту распада в СССР было 3863 высших офицера на более чем трехмиллионную армию.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:03

  Ой+ написав:Как менялась численность генералов в России https://www.kommersant.ru/doc/686100
К моменту распада в СССР было 3863 высших офицера на более чем трехмиллионную армию.

Вообще-то речь о Украине - https://korrespondent.net/ukraine/event ... alov-v-vsu -
В составе Вооруженных сил Украины служат 118 генералов
back in USSR
slavek
 
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