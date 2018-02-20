Україна в 2018 році може подати заявку на вступ до НАТО

Додано: Суб 10 бер, 2018 11:49

Faceless написав: Понятно к чему вы это привели - что вы на мир смотрите через жёлтую прессу и не более Понятно к чему вы это привели - что вы на мир смотрите через жёлтую прессу и не более

Какая желтая пресса ?! Инфа из Центрального ТВ Украины. Это общеизвестные факты. дело это давнее , но к чему я об этом ? На сколько можно , а главное нужно ли доверять ? Это нормальный дипломатический подход к международной политике. Осторожность и предусмотрительность.Промышленность США выпускает сотни тысяч тонн оружия ежегодно - лет 100 точно. Сколько его скопилось ? Оно стареет. Хранить его накладно и не безопасно, как и утилизировать. Амеры люди экономные. Это я намекают только один из способов как нас могут грязно использовать. Самый мягкий и безобидный. Вопрос в том - что мы получим ? Как что получили от договора об ассоциации с Ес ? Нужно было так истово добиваться того что мы сегодня имеем ? Что хорошего дал нам и обещает на будущее договор с ЕС об ассоциации ? Теперь еще НАТО. Я не против и не за. Хочу видеть смысл это делать и выгоду. А то в якобы "патриотическом"" исступлении наши керманичи резко валят экономику Украины и сокращают народонаселение страны. При том когда речь об их личных карманах - то патриотизм совсем не мешает им обогащаться на миллиарды долларов, а вот для украинцев - у них совсем другая программа - полного обнищания - но лживо все это называют они патриотизмом. Лживость и глупость порохоботов зашкаливает. Патриотизм - его смысл и цель в том , что бы украинцы богатели и процветали, а не резко нищали и вымирали.Патриотизм не в том , что бы " кого-то ненавидеть ", " воевать" , "убивать", "умирать за что-то, к примеру - за договор об ассоциации с ЕС " и прочие бессмысленные лозунги без конкретных позитивных и материальных подкреплений и целей. Патриотизм в том что бы жить и жить по Конституции. И жить с каждым годом все лучше - как записано в Конституции.