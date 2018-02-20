Україна в 2018 році може подати заявку на вступ до НАТО

Додано: Нед 11 бер, 2018 19:41

Наша песня хороша, начинай сначала."Вопрос о членстве Украины в ЕС и НАТО будет решаться через референдум", - сказалв мае 2005 Ющенко в ответ на вопрос граждан, не следует ли такие важные для украинцев вопросы вынести на всенародный референдум.При этом Ющенко считает, что большинство украинского народа выскажется в пользу вступления в оба союза.Ющенко - единственный приглашенный на саммит НАТО глава государства, не входящего в Альянс. Завершив переговоры и президент Украины, и генсек НАТО заявили, что в отношениях между Киевом и Альянсом начаинется новая глава.Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоор Схеффер отметил, что Североатлантический альянс проводит "политику открытых дверей" для европейских демократических государств. Однако он подчеркнул необходимость реформ на Украине и расширения сотрудничества и ничего не сказал о возможных сроках присоединения Киева к НАТО.На пресс-конференции Ющенко придерживался дипломатического языка и говорил не о вступлении, а о "евро-атлантической интеграции", но на прямой вопрос журналистов, подошедших к нему, идет ли речь о членстве Украины в НАТО, президент ответил, что "в противном случае его бы тут не было".На вопрос когда же может произойти это вступление Ющенко ответил: "Скоро".Виктор Ющенко заявил, что хотел бы начать первый раунд переговоров о вступлении Украины в ЕС в 2007 году.