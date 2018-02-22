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"Антонов" націлився на створення
принципово нових літаків

"Антонов" націлився на створення принципово нових літаків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 12:38

"Антонов" націлився на створення принципово нових літаків

Пропонуємо до обговорення:
Робоча група має впродовж місяця має розробити програму розвитку підприємства.

Дивися повний текст "Антонов" націлився на створення принципово нових літаків.
R2
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Зачем нам еще один Омелян? У нас еще старый не сломался.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 12:38

Нашому б теляті та вовка з`їсти... (с)
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:04

Чотири роки "націлюються",домовляються,створюють робочі групи,міністерства-РЕЗУЛЬТАТІВ 0,0.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:09

Нам потрібні бойові літаки як безпілотні так винищувачі і штурмовики і інші види літаків.З цими задачами може справитись
vovaplus
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:12

АНТОНОВ в кооперації з іншими кб справиться з цими завданнями.
vovaplus
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:36

Сюр.

В то время, как Порошенко, Омелян и Кравцов кричат, что Украина не может сама сделать тепловоз для нужд УЗ, поэтому нужно их купить в США, Букин кричит о том, что разваленный Антонов будет центральным звеном международной цепи авиации.

Наверно, так же, как Луцкий завод, производящий для VW электропровод - центральное звено международного автомобилестроения...
Criticus
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:39

На заводе решили больше не тянуть кота за хвост и сразу переоборудовать один из цехов под выпуск детской игрушки?
Новые модели ежемесячно, некоторые принципиально новые - улыбающиеся и с кабиной экипажа на пол-салона)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:20

Фантазёры!
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:09

Re: "Антонов" націлився на створення принципово нових літакі

"Він акцентував увагу на необхідності випуску літаків у інтересах Міноборони України, що дасть змогу створити принципово нові зразки літаків."
Наверно можно наделать аэропланов-камикадзе с катапультой.
"Украина показала на выставке вооружений в Абу-Даби нового "дрона-камикадзе". https://news.finance.ua/ru/news/-/42146 ... -kamikadze
Самолёты посбивать могут.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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