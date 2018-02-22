"Антонов" націлився на створення принципово нових літаків
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В то время, как Порошенко, Омелян и Кравцов кричат, что Украина не может сама сделать тепловоз для нужд УЗ, поэтому нужно их купить в США, Букин кричит о том, что разваленный Антонов будет центральным звеном международной цепи авиации.
Наверно, так же, как Луцкий завод, производящий для VW электропровод - центральное звено международного автомобилестроения...
Никто не даст Антонову места на рынке, та ниша которая была у них 20 лет назад уже занята, даже на рынке северного соседа через пару лет появится ИЛ-112, так что пока живы, построенные в основном в так нелюбимом "рэхворматорами" СССР, самолеты в их авиаотряде поживут за счет грузопеервозок, а потом финиш...