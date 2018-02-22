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"Антонов" націлився на створення
принципово нових літаків

"Антонов" націлився на створення принципово нових літаків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:33

  Criticus написав:Сюр.

В то время, как Порошенко, Омелян и Кравцов кричат, что Украина не может сама сделать тепловоз для нужд УЗ, поэтому нужно их купить в США, Букин кричит о том, что разваленный Антонов будет центральным звеном международной цепи авиации.

Наверно, так же, как Луцкий завод, производящий для VW электропровод - центральное звено международного автомобилестроения...


Никто не даст Антонову места на рынке, та ниша которая была у них 20 лет назад уже занята, даже на рынке северного соседа через пару лет появится ИЛ-112, так что пока живы, построенные в основном в так нелюбимом "рэхворматорами" СССР, самолеты в их авиаотряде поживут за счет грузопеервозок, а потом финиш...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 19:01

  antikkristall написав:Никто не даст Антонову места на рынке, та ниша которая была у них 20 лет назад уже занята, даже на рынке северного соседа через пару лет появится ИЛ-112


Да-да, у северного соседа на рынке появился суперджет... толку правда никакого. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 19:19

  Sommer написав:
  antikkristall написав:Никто не даст Антонову места на рынке, та ниша которая была у них 20 лет назад уже занята, даже на рынке северного соседа через пару лет появится ИЛ-112


Да-да, у северного соседа на рынке появился суперджет... толку правда никакого. :mrgreen:

Да, да. А что у нас появилось. Перечислите по пальцам, пожалуйста. Ну кроме дрона-камикадзе. хотя и его в список перечисленных тоже можете включить :D
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 20:26

А что заводские цеха еще не все в аренду сданы? Есть место где дельтаплан-убийцу клепать будем? :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 20:26

  rotator написав: Да, да. А что у нас появилось. Перечислите по пальцам, пожалуйста. Ну кроме дрона-камикадзе. хотя и его в список перечисленных тоже можете включить

У него только что появилось три гривны за пост : )
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 22:09

  rotator написав:
  Sommer написав:
  antikkristall написав:Никто не даст Антонову места на рынке, та ниша которая была у них 20 лет назад уже занята, даже на рынке северного соседа через пару лет появится ИЛ-112


Да-да, у северного соседа на рынке появился суперджет... толку правда никакого. :mrgreen:

Да, да. А что у нас появилось. Перечислите по пальцам, пожалуйста.


А у нас рашка захватила Крым и устроила бойню на Донбассе.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 02:45

  rotator написав:
  Sommer написав:
  antikkristall написав:Никто не даст Антонову места на рынке, та ниша которая была у них 20 лет назад уже занята, даже на рынке северного соседа через пару лет появится ИЛ-112


Да-да, у северного соседа на рынке появился суперджет... толку правда никакого. :mrgreen:

Да, да. А что у нас появилось. Перечислите по пальцам, пожалуйста. Ну кроме дрона-камикадзе. хотя и его в список перечисленных тоже можете включить :D



гидность появилась :mrgreen: ну ещё свобода гласность демократизация :)
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 04:55

Re:

А что, некто Букин уже специалист в авиастроении?
MMM++
 
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  #<12
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