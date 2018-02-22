|
|
"Антонов" націлився на створення принципово нових літаків
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 бер, 2018 12:38
Пропонуємо до обговорення:
Робоча група має впродовж місяця має розробити програму розвитку підприємства.
Дивися повний текст "Антонов" націлився на створення принципово нових літаків
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80613
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 29 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама