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"Антонов" націлився на створення
принципово нових літаків

"Антонов" націлився на створення принципово нових літаків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 12:38

"Антонов" націлився на створення принципово нових літаків

Пропонуємо до обговорення:
Робоча група має впродовж місяця має розробити програму розвитку підприємства.

Дивися повний текст "Антонов" націлився на створення принципово нових літаків.
R2
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