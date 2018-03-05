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Світоліна за день заробила чверть мільйона доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 13:17
Пропонуємо до обговорення:
Еліна Світоліна стала переможцем виставкового турніру в Нью-Йорку, заробивши за день 250 тисяч доларів. Світоліна обіграла Вінус Вільямс із рахунком 10-3, у півфіналі "всуху" пройшла Коко Вандевей 10-0, а у фінальному протистоянні впоралася з 33-ю ракеткою світу Чжан Шуай - 10-3.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 13:17
Молодчинка, Еліна! І собі грошенят заробить, і країні позитиву додасть...
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